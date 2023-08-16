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Новости В Мире В Turkish Airlines решили расширить международное сообщение

В Turkish Airlines решили расширить международное сообщение

Виктория Христова Авг 16, 2023 В Мире, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи В Turkish Airlines решили расширить международное сообщение отключены 47 Просмотров

Международное сообщение планирует расширить флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines, открыв рейсы в три новых страны, сообщил председатель правления и исполнительного комитета компании Ахмет Болат.

Международное сообщение планирует расширить флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines, открыв рейсы в три новых страны, сообщил председатель правления и исполнительного комитета компании Ахмет Болат.

По его словам, Turkish Airlines в 2023 году уже запустили рейсы в Палермо, Краков и Лусаку. Болат добавил, что авиаперевозчик ставит в поле зрения 10 стран, чтобы привлечь больше туристов в Турцию и помочь стране увеличить доходы от туризма.

«Мы надеемся привлечь в общей сложности 10 млн туристов из Японии, Сингапура, Китая, Индонезии, Малайзии, Южной Кореи, Австралии, Мексики, Канады и США в течение следующих трех лет», — пояснил руководитель компании.

Болат подчеркнул, за счет привлечения туристов с этих направлений можно было бы получить около $30 млрд дохода.

По словам руководителя компании, по состоянию на июнь 2023 года Turkish Airlines была восьмой по величине авиакомпанией в мире и второй в Европе с долей рынка 2,6%.

Турецкий перевозчик летает по 344 направлениям в 128 стран и имеет парк из 425 самолетов.

 

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