На каких канадских рынках сейчас самое доступное жилье?

Согласно новому опросу Zoocasa, на рынках за пределами крупных городов, таких как Торонто, Ванкувер и Оттава, сосредоточена наибольшая концентрация доступного жилья.

Согласно новому опросу Zoocasa, на рынках за пределами крупных городов, таких как Торонто, Ванкувер и Оттава, сосредоточена наибольшая концентрация доступного жилья.

По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), за последние шесть месяцев средняя цена на жилье выросла на 7,8% и достигла 760 600 долларов.

В сочетании с тем, что в июле процентная ставка Банка Канады достигла многолетнего максимума в 5%, потенциальные покупатели в крупных городах могут счесть средний доход недостаточным для совершения покупки жилья.

Самые доступные дома на данный момент можно найти в Сент-Джоне, Нью-Брансуик, где средний доход составляет 79 000 долларов против средней цены жилья в 291 000 долларов по состоянию на июнь.

Zoocasa также указала на Регину, Саскачеван, как на еще один важный центр доступности жилья, со средним доходом в 92 910 долларов и средней ценой жилья в 318 700 долларов по состоянию на июнь.

“Несмотря на то, что средний доход в этих городах меньше, чем в крупных городах Британской Колумбии или Онтарио, цены на жилье значительно более доступные, и порог, которого нужно достичь, гораздо ниже”, – считает Zoocasa .

С другой стороны, резкие различия между средними ценами на жилье в крупнейших городах (1,203 миллиона долларов в Ванкувере и 1,171 миллиона долларов в Торонто) и их средними доходами (89 530 долларов в Ванкувере и 85 620 долларов в Торонто) означают, что покупка жилья недоступна большинству людей в этих городах.

В то время как в Оттаве зафиксирован самый высокий средний доход в Канаде – 106 240 долларов, покупка жилья остается в основном недосягаемой, учитывая среднюю цену жилья в 652 700 долларов.

“Город с самым высоким средним доходом, который может позволить себе жилье по средней цене, – это Эдмонтон, где средний доход составляет 93 710 долларов, что означает, что покупатели могут позволить себе целых 433 173 доллара, что чуть менее чем на 70 000 долларов больше, чем средняя цена дома”, – сообщает Zoocasa.

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Ольга Успенская

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