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Новости В Канаде встревожились числом передозировок наркотиками у детей

В Канаде встревожились числом передозировок наркотиками у детей

Виктория Христова Авг 17, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде встревожились числом передозировок наркотиками у детей отключены 29 Просмотров

Число детей в возрасте от 12 лет и старше, лечившихся после передозировки наркотиками, вызывает обеспокоенность в Канаде.

Число детей в возрасте от 12 лет и старше, лечившихся после передозировки наркотиками, вызывает обеспокоенность в Канаде.

По данным Канадской программы педиатрического надзора, наиболее частой причиной тяжелых и опасных для жизни передозировок являются стимуляторы, за ними следуют седативные средства и опиоиды. В докладе программы говорится, что сложилась чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения.

По данным исследования, передозировки наркотиками являются основной причиной смерти детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет в Западной Канаде. Но проблема существует во всех 10 провинциях. Это при том, что исследование не коснулось тех детей, которые могли испытывать передозировку, но не обращались за медицинской помощью.

Исследование базировалось на опросе более 1000 педиатров по всей Канаде.

Напомним, в провинции Британская Колумбия власти проводят эксперимент, отменив наказание за употребление любых наркотиков, включая тяжелые. При этом продажа наркотиков в штате по-прежнему под запретом. Житель провинции, который пытался открыть магазин тяжелых наркотиков, был арестован, а позднее сам умер от передозировки.

 

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