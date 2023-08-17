В Канаде готовят эвакуацию четырех городов из-за лесных пожаров

Эвакуацию четырех городов из-за пожаров готовит правительство Северо-Западных территорий Канады.

Эвакуацию четырех городов из-за пожаров готовит правительство Северо-Западных территорий Канады.

К эвакуации готовятся жители Форт-Смита, Энтерпрайза, Жан-Мари-Ривер и Хей-Ривер. По словам командующего тушением пожара, наступающего на Форт-Смит, Грегга Уокера, к вечеру 15 августа пожар был в четырех километрах от города. Прошедший дождь помог сдержать наступление огня, но ненадолго.

«У нас было несколько миллиметров дождя над частями пожара и, вероятно, не все, и этого достаточно, чтобы дать нам небольшой перерыв на день или около того, но не дольше», — сказал он. «Нам понадобится 20 миллиметров дождя или что-то в этом роде, чтобы получить отсрочку на неделю или 10 дней», — добавил Грегг.

Отмечается, что пожар, наступающий на город, бушует с мая. Лес загорелся после удара молнии.

В одном из самых населенных городов канадского севера, Йеллоунайфе, жителей некоторых районов также предупредили о возможной эвакуации. Ранее уведомление об эвакуации было выпущено для Инувика и остается в силе.

168 тыс. человек пришлось эвакуировать канадским властям с начала года из-за лесных пожаров.

В стране выжжено 130 тыс. км² земли. Согласно данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров (CIFFC), в стране бушует 1066 лесных пожаров, при этом проводится тушение 167 из них, а 227 находятся под контролем. Остальные 672 не поддаются контролю. Всего с начала года было зарегистрировано 5728 пожаров.

Под угрозой находится столица территории город Йеллоунайф с населением около 20 тыс. человек. Это один из самых крупных городов на севере Канады.

В настоящее время федеральное правительство одобрило привлечение армии к тушению пожаров.