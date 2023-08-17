Hyundai объявила об отзыве десятков тысяч машин из-за риска возгорания

Объявление об отзыве 63 128 автомобилей новых моделей в США и Канаде сделала компания Hyundai.

Объявление об отзыве 63 128 автомобилей новых моделей в США и Канаде сделала компания Hyundai.

Согласно письму, присланному по электронной почте, причиной отзыва стал риск возгорания масляных насосов. Отзыв коснется модели Palisade 2023-24 годов и моделей Tucson, Sonata, Elantra и Kona 2023 года, которые были выпущены для американского и канадского рынков.

Отмечается, что в Канаде будет отозвано 11 120 автомобилей, а в США — 52 008 машин. Компания объявила владельцам, что они могут продолжать пользоваться автомобилями, но их рекомендуется парковать на открытом воздухе и вдали от строений, пока не будет проведена замена контроллера электрического масляного насоса.

В компании уточняют, что отзываемые автомобили могли получить повреждение масляного насоса системы Idle Stop & Go (ISG) во время производства. Из-за может нагреваться печатная плата, разъем и жгут проводов насоса, что повышает риск возгорания.

Подчеркивается, что подтвержденных сообщений об авариях и травмах, связанных с такими инцидентами, не поступало. Аналогичный отзыв автомобилей по той же причине сделала кампания Kia, принадлежащая той же головной компании, что и Hyundai.

Ранее об отзыве своих автомобилей заявила компания Toyota. В ней тоже озаботились риском возгорания машины, но по причине дефекта топливной трубки.