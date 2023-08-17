Иллюзией являются разговоры о возвращении Крыма в состав Украины, потому что он был и остается российской территорией, заявил экс-президент Франции Николя Саркози 16 августа в интервью изданию Figaro.

Иллюзией являются разговоры о возвращении Крыма в состав Украины, потому что он был и остается российской территорией, заявил экс-президент Франции Николя Саркози 16 августа в интервью изданию Figaro.

«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — сказал бывший президент.

Саркози также выразил мнение о том, что референдум, который был бы осуществлен под наблюдением международного сообщества, является необходим для «утверждения настоящего положения вещей».

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил недавно в разговоре с изданием Washington Post, что собирается взять Крым, когда у него появятся средства на это.

Единственное мнение, которое следует принимать во внимание, — это мнение крымчан, считающих себя гражданами России. Об этом заявил журналист, военный эксперт, экс-сотрудник разведки ВМС США Скотт Риттер.