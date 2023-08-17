Две юных хулиганки, терроризировавшие младших детей в Лашине, задержаны. Так будет с каждым нарушителем порядка!

Полиция Монреаля разыскала двух хулиганок, избивавших младших детей в Лашине. Девушки предстанут перед судом. Их ожидает штраф и, возможно, общественные работы.

Многие жители Квебека обратили внимание на видео из Лашина, появившееся 15 августа, на котором две юных девицы зверски избивали встречную девочку. Причём жертва вообще нападавших не знала и никогда не видела. Просто двум девушкам захотелось покуражиться, и они напали на встречного человека, на девочку, которая и сопротивление оказать-то не могла. Девочка были избита до крови кулаками и ногами, и была отправлена в больницу (к счастью, её выписали после проверки состояния здоровья). Сцена избиения попала на видео случайно — заснята была прохожим.

Выяснилось также, что хулиганки ещё до этого зверского избиения напали на маленького мальчика, которого тоже избили.

Полиция Монреаля, ознакомившись с видео, начала расследование преступления и быстро нашла виновных. Оказалось, речь о двух подростках возраста 15 лет. Стало известно, что в своё «оправдание» они рассказали о каких-то проблемах с жертвой, но это лишь попытка «сгладить вину».

Пока задержаны лишь две участницы нападения и избиения, но очевидно, что речь лишь о самых активных хулиганках, скорее всего, дело происходило на глазах их друзей, которые, как яствует из видео, ничего не сделали для того, чтобы успокоить разбушевавшихся воительниц.

Обе хулиганки были отправлены домой под обязательство явиться в суд для предъявления обвинения в ближайшее время.

Надо признать, что полиция сработала оперативно.