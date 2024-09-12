Бывший канадский модный магнат Питер Нюгорд приговорен к 11 годам тюремного заключения

Судья Роберт Гольдштейн назвал его “сексуальным маньяком” и отметил, что Нюгорд не проявил сочувствия к своим жертвам, одна из которых была всего 16 лет.

В ноябре Нюгорд был признан виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии, но оправдан по пятому пункту и по одному пункту обвинения в насильственном лишении свободы. Ему также предъявлены отдельные обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми в Монреале, Виннипеге и нескольких городах США. Нюгорд отрицает все обвинения.

Нюгорд, который когда-то возглавлял империю женской моды, прибыл в суд в инвалидном кресле и не выступил перед судом, когда ему представилась такая возможность. С учетом отбытого срока он проведет за решеткой чуть менее семи лет и сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении через два года.

Во время судебного разбирательства пять женщин, чьи личности защищены запретом на публикацию, дали показания, что их приглашали в штаб-квартиру Nygard в Торонто под разными предлогами, такими как экскурсии или собеседования. Все встречи заканчивались в спальне на верхнем этаже, где четыре женщины подверглись сексуальному насилию.

Питер Нюгорд, бывший канадский модный магнат, был приговорен к 11 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над четырьмя женщинами. Судья Роберт Гольдштейн предположил, что Нюгорд преувеличивал свои проблемы со здоровьем в суде. Адвокат Нюгорда утверждала, что длительный срок заключения будет “сокрушительным” для него, учитывая его диабет 2-го типа и ухудшающееся зрение.

Гольдштейн назвал Нюгорда “канадской историей успеха, которая пошла наперекосяк”. В 1967 году Нюгорд основал модную компанию в Виннипеге, которая стала Nygard International. Компания производила женскую одежду и имела представительства в Канаде и США. Однако после обысков ФБР и полиции в его офисах в Нью-Йорке в 2020 году, компания объявила о банкротстве.

Нюгорд был арестован в Виннипеге в 2020 году по закону об экстрадиции после предъявления обвинений в Нью-Йорке по девяти пунктам, включая торговлю людьми и рэкет. В мае высший суд Манитобы отклонил его ходатайство о пересмотре приказа о его экстрадиции.

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