Чтиво выходного дня: Османизация Парижа

Когда-то Париж был ужасен. Средневековый город, обрастая все новыми и новыми хаотичными постройками, начал напоминать лабиринт, в котором перемешались и находились в непосредственной близости роскошные дворцы и жалкие лачуги.

Когда-то Париж был ужасен.

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Средневековый город, обрастая все новыми и новыми хаотичными постройками, начал напоминать лабиринт, в котором перемешались и находились в непосредственной близости роскошные дворцы и жалкие лачуги.

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Необходимость перемен назрела уже давно. Начиная с первой половины XVIII века власти города задумывались о необходимости перестроить центр Парижа, а именно: облагородить набережные Сены и снести дома, построенные на мостах.

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Город был перенаселен. Сеть узких кривых улиц, плотно застроенных зданиями, затрудняла дорожное движение, а плохие санитарные условия приводили к частым вспышкам эпидемий, что, в свою очередь, приводило к тому, что богатые парижане покидали город и переселялись в пригороды на север и запад, а центр столицы превращался в квартал бедняков, подверженный также и частым социальным волнениям.

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Для устранения подобных проблем требовалась масштабная перепланировка

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Первый план по модернизации Парижа был разработан во время Французской революции в конце XVIII века, когда началось сооружение широких улиц возле Лувра.

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В конце 1830-х было решено решить проблему недостающей гигиены и перегруженности дорог перенаселённого центра Парижа. Было решено «заставить воздух циркулировать».

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Толчком к этому решению стала эпидемия холеры 1832 года, которая унесла жизни 20 000 парижан.

Избранный в 1848 году президентом Французской республики, Луи-Наполеон Бонапарт, провозглосивший себя, впоследствии императором Наполеоном III, задумал превратить французскую столицу в современный город, который бы мог соперничать с, вновь отстроенным после пожара 1666 года, Лондоном.

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Для осуществления задуманного проекта Наполеон III в 1853 году назначил префектом департамента Сена барона Жоржа Эжена Османа, который был, кстати, совсем не барон и еще и немец по происхождению.

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Император и его префект рассматривали город, как организм, которому надо дать надлежащее питание, прочистить и увеличить пропускную способность его артерий (то есть улиц), укрепить его легкие (зеленые насаждения, парки), организовать регулярный вывоз и утилизацию отходов его жизнедеятельности.

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Наполеон III и Осман мало ценили историческое прошлое Парижа.

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Таким образом было разрушено 60% старого Парижа. 38 000 домов! Под снос пошли даже ценнейшие средневековые дома.

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Осман назвал себя в шутку «художником разрушения», потому что прокладывал новые улицы напролом сквозь существующие кварталы города. Он считал, что легче «резать пирог от середины, чем от корки». И он имел право экспроприировать любые земли, лежащие на пути новых улиц.

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Чтобы справиться с наплывом населения, в черту Парижа были введены пригороды и создано 20 округов. С помощью геолога Бельграна барон Осман оборудует сеть подземных трубопроводов, проводит на все этажи воду, газ, а вскоре и электричество.

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При содействии инженера Альфана создаются зеленые зоны: микроскопические скверы и огромные парки. Насаживаются ряды деревьев вдоль широких бульваров. Париж становится, действительно, очень зеленым городом.

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Помимо этого, широкие, хорошо обозреваемые авеню облегчали проведение военных парадов и усложняли перекрытие улиц баррикадами в случае очередной революции, которые часто случались в этом самом революционном городе мира.

Почти 20 лет Париж представлял собой огромную стройку с вырытыми котлованами, перерытыми и перекрытыми дорогами и бесконечными заборами.

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Париж был полностью перекроен по-новому.

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Этот процесс получил название османизации Парижа.

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До османизации высота жилых зданий в городе была строго ограничена 22 метрами – это было связано с узкими улицами; при более высоком строительстве свет просто не попадал на улицы.

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Широкие бульвары и множественный снос старых зданий позволили повысить планку высоты и здания выросли до 6-9 этажей.

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Город был застроен новыми красивыми домами, выполненными в одном стиле, но не повторяющими друг друга.

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Фасад – самый главный элемент стиля Осман. Жилые дома в пределах квартала должны иметь одну высоту и единые линии, чтобы образовывать единый архитектурный ансамбль.

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Такие дома содержат кованные балкончики, много декоративных деталей, красивые парадные подъезды. А крайние дома имеют скошенные или закругленные углы, позволяюшие просматривать перспективу сразу двух улиц.

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Например, типичные дома османовского типа на улице Монж. Фасады этих домов так и называются: façade haussmannienne classique (классический османовский фасад).

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В османовских домах чистые подъезды, красивые двери, изящные лестницы и лифты, зеркала и люстры.

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Квартиры третьего “благородного” этажа довольно просторные, предназначены для людей обепеченных и выполнены со всем надлежащим комфортом.

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Квартиры же последних этажей служили прислуге и были маленькими и неудобными.

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Интересно, что 60% парижан живут в съемном жилье. И, поскольку стоимость жилья в Париже растет с каждым годом, все меньше людей могут себе позволить собственную квартиру.

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Основная масса людей живет в крошечных квартирках, с крошечной кухней и, иногда, даже без ванной. Поэтому в Париже существуют бесплатные публичные бани. Во как!

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Но парижане не жалуются. Они любят свой город беззаветной любовью и предпочитают завтракать, обедать и ужинать на терассах парижских кафе, чем на своих миниатюрных кухнях. И они проводят много времени вне дома, наслаждаясь этим удивительным городом, который им достался в наследство от барона Османа…