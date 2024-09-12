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Новости Канадец Жоэль Лапонит обнаружил на Google Maps огромный кратер в регионе Кот-Норд в провинции Квебек
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Канадец Жоэль Лапонит обнаружил на Google Maps огромный кратер в регионе Кот-Норд в провинции Квебек

Степан Артемьевский Сен 12, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Канадец Жоэль Лапонит обнаружил на Google Maps огромный кратер в регионе Кот-Норд в провинции Квебек отключены 13 Просмотров

Этот кратер имеет диаметр около 15 километров и окружен кольцом гор. Внутри кратера находится озеро, а рядом расположена деревня.

 

Лапонит связался с учеными, которые предположили, что это может быть кратер от удара метеорита. Геофизик Пьер Рошетт и его команда начали исследование этого явления.

Они уже собрали образцы и обнаружили минерал циркон, который образуется при сильных ударах, что подтверждает гипотезу о метеоритном происхождении кратера.

Ученые считают, что подобных открытий может быть еще много, и продолжают изучать этот кратер, чтобы раскрыть все его тайны.

Они планируют продолжить исследование кратера, который был обнаружен в регионе Кот-Нор в Квебеке. Геофизик Пьер Рошетт и его команда уже начали собирать образцы и нашли минерал циркон, который образуется при сильных ударах.

Это подтверждает гипотезу о том, что кратер мог возникнуть из-за удара метеорита.

Они собираются провести дополнительные исследования и анализы, чтобы лучше понять происхождение и историю этого кратера.

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