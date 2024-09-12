Где и какие цены в Монреале и окрестностях?

На риелторской платформе Centris, которая доступна для любого, можно посмотреть в каком районе можно купить самый дешевый или самый дорогой дом. Вот результаты этой недели.

Самая дорогая недвижимость обычно находится в Ville-Marie (Westmount, Золотая Миля) или в районе Mont-Tremblant. Именно в последнем районе расположена резиденция, которая поражает своими ценами. Она находится на краю утеса у озера Tremblant, окруженная лесом площадью 52 акра. В доме есть спортзал, спа, высококлассная кухня, но нет бассейна, что может удивить в этом сегменте рынка.

Правда стоит этот дом на продаже уже 2 года и цена за это время упала на 10млн (!).

Цена: 29 000 000 $

Местоположение: Lac-Tremblant- Nord (Laurentides)

Самая дешевая недвижимость представлена мобильным домом в Lebel-sur-Quévillon. Дом 1970-х годов, с двумя спальнями и одной ванной комнатой, общей площадью 817 кв. футов. Дополнительные детали не указаны, но фотографии говорят сами за себя. Несмотря на низкую цену в 20 000 $, самую низкую в категории жилых объектов, потребуется значительное количество средств на ремонт.

Цена: 20 000 $

Местоположение: Lebel-sur- Quévillon (Nord-du-Québec)

Когда думаешь о недвижимости, которая долго не продается, на ум приходят полузаброшенные дома в отдаленных местах или ветхие дуплексы. Но нет, самая долго продающаяся недвижимость на платформе Centris — это доходный кондоминиум на 5-м этаже роскошного Fairmont Mont-Tremblant. Он предоставляет доступ к услугам отеля и лыжным трассам. Кондоминиум небольшой (530 кв. футов, с одной спальней) и немного скучный по дизайну. Продается уже 4 года!

Цена: 531 000 $ + налоги

Местоположение: Mont-Tremblant (Laurentides)

Категория шале всегда умеет удивить. В настоящее время самый дорогой шале на платформе Centris, стоимостью почти 9 миллионов долларов, находится в Abitibi-Témiscamingue. Это комплекс из четырех бревенчатых шале, построенных в период с 1930 по 2001 год. В описании указано, что это «Topping Retreat», приобретенный богатой семьей из Нью-Йорка, который использовался как декорация для исторических фильмов и включает 90-футовый водопад, изображенный на канадской памятной банкноте. Шале представлено как «редкая возможность владеть значимой частью истории Канады».

Цена: 8 900 000 $

Местоположение: Les Lacs-du-Témiscamingue (Abitibi-Témiscamingue)

Но есть и доступная недвижимость . Сейчас я продаю кондо с 3 спальнями на 2м этаже в Longueuil за 285тыс. Не ждите весны, когда опять начнутся аукционы, звоните сейчас.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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