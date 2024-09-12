Субсидируемые детские сады – что об этом говорит коалиция Лего?

Правительство Коалиции за будущее Квебека (CAQ) под руководством Франсуа Лего сталкивается с трудностями в выполнении своего обещания создать 37 000 субсидируемых мест в детских садах к марту 2025 года.

Согласно последним данным Министерства семьи Квебека, к 31 июля в список ожидания было добавлено более 5200 детей, что увеличило общее количество до 34 000.

В октябре 2021 года CAQ пообещала создать эти места в детских садах за 3 миллиарда долларов.

Хотя они утверждают, что достигли 95,1% своей цели, это включает более 19 000 мест, которые все еще находятся в стадии “разработки”.

Оппозиционные партии считают, что эти “разрабатываемые” места не могут считаться фактически доступными.

Для достижения своей цели CAQ необходимо создать 19 000 мест менее чем за семь месяцев, что кажется маловероятным при текущих темпах.

Партия Квебека (PQ) уже выразила сомнения в способности CAQ достичь этой цели.

Критик по вопросам семьи от PQ Жоэль Арсено считает, что правительство либо отрицает реальность, либо не говорит правду о том, сможет ли оно достичь своей цели к следующему марту.

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