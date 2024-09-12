Гигиена рук в больницах Квебека ухудшается

По данным, 19 из 22 опрошенных медицинских учреждений Квебека сообщили о снижении уровня гигиены рук в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Такак Нингьюрлуут, родственник пациента больницы Royal Victoria при университете Макгилла, отметил, что медицинские работники всегда должны мыть руки и поддерживать уровень гигиены выше 90%. Представитель McGill University Health Centre подтвердила, что с 2022 по 2023 год 80% работников больницы правильно мыли руки, но в этом году этот показатель упал до 64%.

Панос Агазариан, чья внучка является пациентом больницы, выразил недовольство снижением уровня гигиены. Он отметил, что они посещают больницу раз в месяц для контрольных осмотров.

Аделеке Абибеа, покидая больницу, выразил обеспокоенность за безопасность медицинских работников, подчеркнув, что они должны мыть руки после каждого пациента.

По словам защитника прав пациентов Пола Бруне, больницы стали менее строгими в отношении гигиены после пандемии. Он отметил, что когда ситуация улучшается и COVID-19 отступает, меры предосторожности ослабевают.

Однако медсестра Джоанн Скаллион не согласна с этим, утверждая, что ее коллеги очень бдительны, особенно сейчас, когда начинается сезон гриппа, растет число случаев COVID-19 и коклюша.

McGill University Health Centre заверяет пациентов, что они серьезно относятся к этой проблеме и обещают улучшить ситуацию.

Для улучшения гигиены в больницах Квебека предпринимаются различные меры. Вот основные из них:

Обучение персонала: Медицинские учреждения проводят регулярные тренинги и образовательные программы, чтобы подчеркнуть важность гигиены рук и научить правильным методам мытья рук. Мониторинг соблюдения гигиены: В больницах внедряются системы, которые отслеживают, как часто и насколько правильно персонал моет руки. Эти данные анализируются для улучшения практик. Доступ к антисептикам: В больницах устанавливаются дозаторы с антисептиками для рук, чтобы обеспечить легкий доступ к средствам дезинфекции. Напоминания: В больницах размещаются плакаты и знаки, напоминающие персоналу и посетителям о необходимости мыть руки. Комплексные подходы: Внедряются стратегии, которые включают обучение, мониторинг, обратную связь и улучшение инфраструктуры для обеспечения гигиены рук. Обратная связь и поощрения: Персонал получает регулярную обратную связь о своих показателях соблюдения гигиены, а также могут быть введены системы поощрений за высокие показатели.

Эти меры направлены на снижение передачи инфекций и повышение безопасности пациентов в медицинских учреждениях.

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