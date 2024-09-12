Суд Альберты приговорил двух мужчин за участие в блокаде границы с США во время пандемии

Суд провинции Альберта приговорил двух мужчин, Энтони Оленика и Криса Карберта, к 6,5 годам тюремного заключения за участие в блокаде границы с США во время пандемии COVID-19.

Их признали виновными в хулиганстве и хранении огнестрельного оружия.

Оленика также обвинили в хранении самодельного взрывного устройства. Однако суд присяжных оправдал их по обвинению в сговоре с целью покушения на полицейских.

Эта блокада произошла в феврале 2022 года в районе населенного пункта Куттс, когда дальнобойщики протестовали против коронавирусных ограничений.

Кроме того, 9 сентября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Росс Уилсон, исполнявший обязанности посла США в Афганистане в 2021 году, подделал свой положительный тест на коронавирус, чтобы иметь возможность вернуться в США во время вывода американских войск из страны.

Да, были и другие случаи подделки тестов на COVID-19 в США и Канаде. Например, в Канаде пограничные службы перехватили сотни поддельных результатов тестов на COVID-19 и документов о вакцинации у людей, пытавшихся въехать в страну. В одном из случаев двух путешественников, прибывших в Торонто из США, оштрафовали на 19 720 канадских долларов за предоставление поддельных документов о вакцинации и тестах на COVID-19. В США также были случаи мошенничества, связанные с COVID-19. Например, владельцы медицинских клиник в Мэриленде и Нью-Йорке использовали конфиденциальную информацию пациентов, которые проходили тестирование на COVID-19, для подачи ложных заявлений на страховые выплаты. После инцидента с блокадой границы в феврале 2022 года канадские власти приняли строгие меры. В Оттаве полиция арестовала около 200 организаторов и участников протестов, выдвинула 389 обвинений и эвакуировала 79 транспортных средств. Министерство транспорта также приняло меры против 36 коммерческих транспортных средств. Кроме того, власти начали изымать лицензии и конфисковывать транспортные средства у дальнобойщиков, участвовавших в блокаде. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.