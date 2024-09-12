Майк Помпео предупредил, что угроза терактов в США и Канаде является очень реальной

Пока администрация США активно вмешивается в международные конфликты, внутри страны нарастает серьезная угроза. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что риск террористических актов высок не только в США, но и в Канаде.

Он заявил, что основная причина этой угрозы — миграционный кризис, так как, по его мнению, при президентстве Джо Байдена США фактически не контролируют свои границы.

Помпео подчеркнул, что основная причина этой угрозы — миграционный кризис. По его словам, граница США не контролируется должным образом, и действующий президент не решил эту проблему, что значительно повышает риск террористических атак.

Он также отметил, что перед ФБР стоит очень сложная задача из-за возросшей террористической угрозы в США и Канаде.

На этой неделе ФБР и канадские спецслужбы смогли предотвратить массовую стрельбу в еврейском центре в Нью-Йорке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.