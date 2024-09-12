Майк Помпео предупредил, что угроза терактов в США и Канаде является очень реальной

Он заявил, что основная причина этой угрозы — миграционный кризис, так как, по его мнению, при президентстве Джо Байдена США фактически не контролируют свои границы.
Помпео подчеркнул, что основная причина этой угрозы — миграционный кризис. По его словам, граница США не контролируется должным образом, и действующий президент не решил эту проблему, что значительно повышает риск террористических атак.
Он также отметил, что перед ФБР стоит очень сложная задача из-за возросшей террористической угрозы в США и Канаде.
На этой неделе ФБР и канадские спецслужбы смогли предотвратить массовую стрельбу в еврейском центре в Нью-Йорке.
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