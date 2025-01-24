США и Канада отменили запрет на импорт мяса птицы из Франции после вакцинации

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Франции, США и Канада решили снять ограничения на импорт французской птицеводческой продукции, что стало известно 21 января через портал Nieuwe Oogst.

Запрет вступил в силу 1 октября 2023 года, когда во France началась вакцинация домашних птиц против птичьего гриппа.

Отмена эмбарго стала результатом 15 месяцев переговоров между государствами.

Французские власти говорят о «дипломатии в области здравоохранения».

Франции пришлось убеждать США и Канаду в безопасности вакцинации.

В настоящее время во Франции завершена вторая кампания по вакцинации уток от высокопатогенного птичьего гриппа.

Снимание запрета на импорт мяса птицы из Франции знаменует собой важный шаг для развития франко-канадско-американских коммерческих отношений. Министерство сельского хозяйства Франции подчеркнуло, что этот успех стал возможен благодаря усилиям экспертов и дипломатов, которые представили данные о безопасности вакцинированных птиц.

Теперь французские производители смогут вновь получать доступ к североамериканским рынкам, что способствует восстановлению и росту экономики.

Французская промышленность птицеводства вынесла много уроков из предыдущих всплесков заболеваний, и вакцинация теперь стала частью их стратегии по предотвращению распространения инфекций. Введение новых стандартов и технологий в обработку мяса птицы также позволит повысить доверие потребителей к французским продуктам.

Данная ситуация подчеркивает важность международного сотрудничества в области сельского хозяйства и охраны здоровья животных, особенно в условиях глобальных угроз. Франция и канада, вероятно, продолжат совместные усилия для решения подобных вызовов в будущем.

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