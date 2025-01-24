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Новости Tesla увеличивает цены на автомобили в Канаде с 1 февраля
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Тесла, детище Илона Маска.

Tesla увеличивает цены на автомобили в Канаде с 1 февраля

Степан Артемьевский Янв 24, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Tesla увеличивает цены на автомобили в Канаде с 1 февраля отключены 1 Просмотров

Увеличение стоимости будет особенно заметно для Model 3, цена которой возрастет на 9 000 канадских долларов.

 

Кроме того, подорожание затронет и Model Y, S и X — их цена повысится на сумму до 4 000 канадских долларов.

Компания не объяснила причины такого шага.

Автомобили Tesla поступают в Канаду из заводов в США и Китае, однако детали по поставкам из Шанхая остаются неясными.

Увеличение цен совпадает с возможным введением 25% тарифов на импорт товаров из Канады и Мексики, о которых ранее упоминал новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Также стоит учитывать, что Канада уже ввела 100% тариф на электромобили из Китая, что также влияет на стоимость авто, произведенных в Шанхае.

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