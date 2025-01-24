Канада ввела ежегодную квоту на выдачу студенческих виз

В этом году страна ограничила число иностранных студентов, которых она готова принять.

Максимум, что будет рассмотрено до конца года, составляет 505 162 разрешения на учебу.

В 2025 году канадские власти примут не более 505 162 заявок на разрешение для учебы от иностранных студентов.

Народный департамент иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) объявил об этом решении в инструкциях, опубликованных 18 января 2025 года.

Лимит будет действовать с 22 января по 31 декабря 2025 года.

В соответствии с этими указаниями, департамент будет обрабатывать заявки только до достижения установленной границы.

После этого все новые обращения будут отклонены, а оплаченные сборы возвращены.

Следует отметить, что лимит касается только числа заявок, принимаемых к рассмотрению, а не общего числа выданных разрешений.

Это ограничение введено для контроля за ростом числа временных резидентов.

Однако некоторые категории студентов могут подавать заявки без ограничения, что является позитивной новостью для них.

Кто может подать заявку без ограничений:

Желающие продлить обучение;

Имеющие временный вид на жительство;

Имеющие спонсоров в Канаде;

Студенты по обмену;

Обучающиеся в учебных заведениях, финансируемых федеральным правительством или участвующие в специальных программах;

Получившие стипендии;

Студенты, прибывающие в Канаду в связи с кризисными ситуациями;

Члены коренных народов Канады.

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