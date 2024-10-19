Гуляем по Монреалю: Площади города

Гуляем и рассматриваем некоторые площади нашего города

Королевская площадь Монреаля находится в самом центре Старого Монреаля, неподалеку от Пуэнт-а-Кальер, где в начале XVII века высадились первые французские поселенцы. Это первая площадь города, изначально известная как Площадь Оружия, затем была переименована в Таможенную площадь, а в 1892 году, в честь 250-летия города, обрела название Place Royale – Королевская Площадь.

В XIX веке на площади был создан небольшой сквер и установлен фонтан. Сегодня Королевская Площадь лишена деревьев и служит площадкой для различных культурных и развлекательных мероприятий Монреаля.

Площадь Пляс-д’Ювиль славится тем, что входит в число 20 красивейших достопримечательностей мира, привлекая тысячи туристов и местных жителей. В окрестностях расположены памятники и несколько значимых музеев, которые отражают богатую культурную историю острова.

Также, благодаря своему расположению у порта, площадь приобрела статус рыночной, что способствовало удобству продажи товаров, привезенных на кораблях.

Площадь Жака Картье считается архитектурным сердцем Монреаля. Она знаменита своей колонной, установленной в 1809 году в честь величайшей победы адмирала Нельсона Горацио.

Вокруг площади раскинулись множество интересных зданий, включая Рю-де-ла Коммуны, Нотр-Дам де Монреаль, Воклен и старый порт, а также другие достопримечательности. В начале XX века здесь находился единственный городской рынок, а еще раньше на этом месте располагалось здание колледжа, которое сгорело во время пожара и было безвозвратно утеряно.

Площадь Филлипса — это небольшой и живописный парк, расположенный в бизнес-центре Монреаля. Она славится своей красотой и является одной из самых известных достопримечательностей города.

Эта площадь названа в честь Томаса Филлипса — состоятельного подрядчика и члена Городского совета, который приобрел земельный участок незадолго до своей кончины в 1842 году. Его вдова передала землю в общественное пользование, и после долгого времени бездействия в 1872 году было решено создать здесь живописный сквер.

Сегодня площадь Филлипса представляет собой уютный уголок спокойствия в бурном Монреале, окруженный деревьями, с величественным бронзовым памятником Эдварду VII в центре, который восхищает своим мастерством исполнения.

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