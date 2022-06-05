Чтиво выходного дня. Сестры Бронте: писательницы, подруги, конкурентки

Шарлотта, Эмили и Энн родились в семье священнослужителя англиканской церкви Патрика Бронте и его жены Марии. Всего же в семье было шесть детей (помимо наших героинь, ещё две дочери и сын).

Шарлотта, Эмили и Энн родились в семье священнослужителя англиканской церкви Патрика Бронте и его жены Марии. Всего же в семье было шесть детей (помимо наших героинь, ещё две дочери и сын). Если бы старшие Мария и Элизабет не скончались вскоре после начала учёбы в Кован-Бриджской школе (где условия содержания оставляли желать лучшего), возможно, мир знал бы сегодня пять писательниц с фамилией Бронте. Кстати, именно эта школа послужила прототипом пансиона Ловуд в романе «Джейн Эйр».

После гибели старших дочерей Шарлотту и Эмили из школы забрали домой, в деревню. Чтобы развлечь себя, дети начали выдумывать волшебные миры и описывать быт их жителей. Получались замысловатые саги с налётом романтизма.

Время шло, и когда настал час выбирать профессию (ведь девушки должны были содержать себя), все трое выбрали профессию учителя. Карьеры их складывались с разным успехом.

Но в итоге к середине 1840-х все вновь вернулись домой. Тогда-то, размышляя, чем бы заработать на жизнь, девицы достали стихи, которые писали в стол, и решили издать сборник. В печать он вышел в 1846 году. Сёстры за свой счёт напечатали стихи под псевдонимами Каррера (за этим именем скрывалась Шарлотта), Эллиса (Эмили) и Эктона (Энн) Беллов. Каково же было разочарование юных поэтесс, когда они узнали, что в первый год было продано… только два экземпляра.

Потерпев фиаско в стихосложении, сестры взялись за прозу, и за год каждая выдала по роману: Шарлотта — «Джейн Эйр», Эмили — «Грозовой перевал» и Энн — «Агнес Грей». Все за основу сюжета взяли опыт учёбы, преподавания и жизни в семьях своих воспитуемых. Конечно, книги выходили всё под теми же мужскими псевдонимами.

Шарлотте повезло больше других сестёр: её роман произвёл сенсацию и продавался чрезвычайно высокими тиражами. На фоне одной девицы Бронте обратили внимание и на остальных. Ходили даже слухи, что Каррер, Эллис и Эктон — это один человек. Чтобы опровергнуть их, Шарлотта призналась, что роман «Джейн Эйр» написала она, а не какой-то Каррер Белл. Вслед за ней свои истинные лица явили миру и сестры.

Растущая популярность романов «братьев Белл» возродила интерес к их стихотворному сборнику. Он был выпущен в новой обложке в ноябре 1848 года, но это ему не помогло — продажи были всё такими же низкими.

Скандал разгорелся после выхода в свет второго романа Энн под названием «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла». Первый тираж был полностью распродан всего за шесть недель. Реалистичные описания проявлений алкоголизма и распущенности не могли оставить равнодушными читателей викторианской эпохи. Писали, что волна от грохота двери, которую захлопнула Хелен Хантингдон перед лицом своего мужа, прокатилась по всей Англии. А то, что главная героиня, забрав детей, оставила супруга, и вовсе было нарушением закона. Вплоть до конца 19-го века замужняя женщина не имела никаких юридических прав: не могла владеть частной собственностью, подавать на развод и контролировать воспитание своих детей. Сюжет романа осудила даже Шарлотта. И именно она отказала в переиздании произведения после смерти Энн.

Вместе с литературным успехом в семью Бронте пришла беда. Брат Бренуэлл скончался в сентябре 1848 года от хронического бронхита или туберкулёза. Тяжёлое состояние усугубило пьянство, а также наркомания. Эмили и Энн скончались от туберкулёза лёгких в декабре 1848 года и мае 1849 года соответственно. Каждой из них было около 30 лет.

Шарлотта пережила сестёр и выпустила ещё два романа: «Шерли» и «Виллетт» (который ряд критиков признаёт лучшим её произведением). И единственная вышла замуж — за помощника своего отца, священника Артура Белла Николлса. Произошло это в июне 1854 года. Но недолго длилось её семейное счастье. 31 марта 1855 года в возрасте 38 лет она скончалась, по официальной версии, от туберкулёза.

Осталось несколько незаконченных рукописей Шарлотты Бронте. Одна из них, содержащая две главы под заголовком «Эмма», была опубликована вскоре после смерти писательницы.

В жизни Шарлотты было много исписанных черновиков, литературных взлетов и падений. Но эта писательница вошла в историю благодаря всемирно известному роману «Джейн Эйр», который был опубликован в 1847 году. Эта книга повествует о маленькой осиротевшей девочке Джейн, которая выкинута на обочину жизни. Единственная родственница героини – миссис Рид – недолюбливает племянницу и старается найти случай, чтобы наказать «провинившуюся» девчонку.

Вскоре Эйр отправляется в школу, ее отношения с учениками складываются хорошо, но в учебном заведении прогрессирует эпидемия тифа. Таким образом, лучшая подруга Джейн умирает. Сюжет этого романа тривиален и рассказывает о жизни маленького человека. Но Бронте не привыкла использовать классические клише, которыми грешили романисты эпохи Просвещения. Например, Джейн так и не примирилась с умирающей тетушкой.

Зимой 1855 года романистка слегла в постель, ее состояние резко ухудшилось. Врач заверил, что недомогание связано с признаками беременности. Шарлотта каждый день испытывала тошноту и не могла употреблять пищу, из-за чего у нее появились признаки анорексии.

Весной того же года Шарлотта Бронте скончалась. Истинная причина смерти великой писательницы не установлена. Бытует мнение, что Шарлотта умерла от туберкулеза, токсикоза или тифа, которым болела ее пожилая служанка.

Творчество сестер отражало процессы, происходящие в английской литературе 1830—1840-х, ознаменовавшиеся расцветом жанра романа и становлением критического реализма. В романах появляются новые типы героев, тонко чувствующих, глубоко задумывающихся над жизнью и активно действующих. Углубляется изображение человеческой личности, показано, что ее поведение в значительной степени обусловлено социальными факторами.

К первым писателям-реалистам можно отнести Диккенса, Теккерея, сестер Бронте. Во главу угла была поставлена способность видеть жизнь такой, какая она есть, и называть вещи своими именами. В то же время трезвый ум авторов-реалистов не обесценивал высокие чувства и романтические порывы, предлагая, не отказываясь от своих идеалов, стараться чувствовать под ногами землю и крепко стоять на ней.

Непохожие по своей стилистике романы сестер Бронте отражали не только особенности мировосприятия здравомыслящей Шарлотты и романтичной Эмили, но и эстетические различия литературных течений реализма и романтизма. На первый взгляд, романы Шарлотты Бронте написаны в духе критического реализма, а сочинения Эмили — произведения романтические. Однако счастливая концовка «Джейн Эйр» мало правдоподобна, а трагический финал «Грозового перевала» представляется вполне жизненным и реалистичным — романтизм и реализм переплетались, из недр одного направления рождалось другое.

В романах сестер Бронте отчетливо звучат и темы женской эмансипации, ставшие знаменем феминистского движения, развившегося в 20 в. Отстаивая чувство собственного достоинства, сознание своей эмоциональной и нравственной значимости, героини Бронте способны принимать самостоятельные решения, достигать поставленных целей, а также в полной мере нести ответственность за свои ошибки, не возлагая вину на других. Шарлотта Бронте первая показала обществу страдания женщины, которая видит закрытыми все пути жизни, кроме единственного, указанного ей природой, но и на этом пути ее ждут беды и разочарования. Устами своих героинь писательницы призывали общество взглянуть на неприглядную участь женщин, на отсутствие возможностей для их развития как полноценных членов общества.

Романы сестер Бронте и в 21 веке остаются одними из наиболее востребованных классических произведений. Проблемы, поставленные в них, актуальны и продолжают волновать современного читателя.