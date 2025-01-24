Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа

Канадцы испытывают беспокойство по поводу возможного увеличения числа мигрантов в страну на фоне усилившейся миграционной политики США при новом президенстве Дональда Трампа.

«Жители Канады опасаются, что строгие меры Трампа в области иммиграции могут подстегнуть мигрантов двигаться на север, как это произошло во время его первого срока», – указывает ряд американских изданий.

Некоторые канадские пункты пропуска уже разработали стратегии на случай роста попыток незаконного пересечения границы.

Как отмечает газета, опасения по поводу миграции испытывают и американские власти.

Шериф округа Клинтон в штате Нью-Йорк выразил мнение, что в недостаточном количестве пограничники США не могут успешно справляться с нелегальной миграцией при границе с Канадой.

В 2024 финансовом году число задержанных на границе США и Канады возросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

Канада планирует предложить США создать совместную рабочую группу для борьбы с организованной преступностью, способствующей нелегальной миграции.

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