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Новости Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа
Когда очень хочется стать канадцем. Демонстрация под офисом Франсуа Лего с требованием предоставить статус постоянного жителя всем трудящимся-мигрантам и просителям убежища. Монреаль, ноябрь 2020. Фото Грэма Хьюза

Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа

Виктория Христова Янв 24, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа отключены 1 Просмотров

Канадцы испытывают беспокойство по поводу возможного увеличения числа мигрантов в страну на фоне усилившейся миграционной политики США при новом президенстве Дональда Трампа.

 

«Жители Канады опасаются, что строгие меры Трампа в области иммиграции могут подстегнуть мигрантов двигаться на север, как это произошло во время его первого срока», – указывает ряд американских изданий.

Некоторые канадские пункты пропуска уже разработали стратегии на случай роста попыток незаконного пересечения границы.

Как отмечает газета, опасения по поводу миграции испытывают и американские власти.

Шериф округа Клинтон в штате Нью-Йорк выразил мнение, что в недостаточном количестве пограничники США не могут успешно справляться с нелегальной миграцией при границе с Канадой.

В 2024 финансовом году число задержанных на границе США и Канады возросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

Канада планирует предложить США создать совместную рабочую группу для борьбы с организованной преступностью, способствующей нелегальной миграции.

 

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