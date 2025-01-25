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Видео Закон 21 в Верховном суде: Квебек против Канады! Секуляризм, сепаратизм. Replica 24 01 2025

Закон 21 в Верховном суде: Квебек против Канады! Секуляризм, сепаратизм. Replica 24 01 2025

Denis Dankoff Янв 24, 2025 Видео, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Закон 21 в Верховном суде: Квебек против Канады!

Готовы к юридическому триллеру года?

В этом выпуске на youtube-канале  “Делового Монреаля”:

🔸Почему Закон 21 взорвал политическую ситуацию в Канаде

🔸Федеральное правительство против Квебека: кто кого?

🔸Автономия Квебека: миф или реальность?

🔸Неожиданный поворот: реставраторы меняют курс

🔸Джекпот для сепаратистов: новые аргументы в старом споре

Острый анализ, щепотка сарказма и немного юмора – не пропустите самый горячий разбор главной политической интриги Канады!

 

Новости Монреаля можно найти на наших ресурсах:

 

📌 Сайт: https://www.wemontreal.com/

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📌 Новостная рассылка: https://www.wemontreal.com/dobavit-no..

. 📌 Билетная касса: https://kassir.ca/

Мы живем и работаем в Монреале более 25 лет.

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Подписывайтесь, будет интересно.

 

С вами всегда бесстрастный Нейро

 

#Квебек #Закон21 #КанадскаяПолитика #ДеловойМонреаль

 

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