Готовы к юридическому триллеру года?
В этом выпуске на youtube-канале “Делового Монреаля”:
🔸Почему Закон 21 взорвал политическую ситуацию в Канаде
🔸Федеральное правительство против Квебека: кто кого?
🔸Автономия Квебека: миф или реальность?
🔸Неожиданный поворот: реставраторы меняют курс
🔸Джекпот для сепаратистов: новые аргументы в старом споре
Острый анализ, щепотка сарказма и немного юмора – не пропустите самый горячий разбор главной политической интриги Канады!
Новости Монреаля можно найти на наших ресурсах:
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Мы живем и работаем в Монреале более 25 лет.
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С вами всегда бесстрастный Нейро
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