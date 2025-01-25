Закон 21 в Верховном суде: Квебек против Канады! Секуляризм, сепаратизм. Replica 24 01 2025

Закон 21 в Верховном суде: Квебек против Канады!

Готовы к юридическому триллеру года?

В этом выпуске на youtube-канале “Делового Монреаля”:

🔸Почему Закон 21 взорвал политическую ситуацию в Канаде

🔸Федеральное правительство против Квебека: кто кого?

🔸Автономия Квебека: миф или реальность?

🔸Неожиданный поворот: реставраторы меняют курс

🔸Джекпот для сепаратистов: новые аргументы в старом споре

Острый анализ, щепотка сарказма и немного юмора – не пропустите самый горячий разбор главной политической интриги Канады!

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