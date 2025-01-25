С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов. А в 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России. Но свою историю и традиции праздник ведет еще с 18 века.

Православная Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в 3 веке.

Официальный титул царя на Руси появился 25 января 1547 года, когда состоялось венчание на царство Ивана IV. Торжество прошло в Успенском соборе Московского Кремля. Позднее, в 1561 году, константинопольский патриарх утвердил царский титул грамотой.

День рождения МГУ отмечается 25 января. Хотя исторически университет был основан указом императрицы Елизаветы Петровны 23 января 1755 года, но эта дата пришлась на День святой Татьяны, который отмечался 12 января по старому стилю (Русская Православная церковь отмечает день ее памяти по новому стилю 25 января). Поэтому сегодня именно 25 января принято считать Днем рождения МГУ, а все студенты России считают этот день своим праздником.

25 января 1919 года Народный Комиссариат Просвещения открыл Первую библиотечную сессию, участниками которой стали представители интеллигенции, согласившиеся сотрудничать с Советской властью, библиотекари и различные деятели, связанные с библиотечным делом.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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