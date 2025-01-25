Работники парков Квебека могут потребовать мандат на забастовку

Около 2500 членов профсоюза, работающих в провинциальном агентстве парков (Société des établissements de plein air – Sépaq), вскоре должны будут предоставить мандат на тактику давления, которая может дойти до бессрочной забастовки.

Рабочие являются членами Синдиката государственной и частной службы Квебека (SFPQ) – крупного профсоюза, независимого от центральных органов власти.

Члены профсоюза работают в различных национальных парках, заповедниках, кемпингах, туристических центрах, в Аквариуме Квебека и т. д.

Общие собрания членов профсоюза для голосования по этому мандату пройдут в феврале и марте в соответствующих учреждениях, сказал в пятницу в интервью президент SFPQ Кристиан Дайгл.

Срок действия коллективного договора истекает 31 декабря 2023 года. Переговоры ведутся уже несколько месяцев, но, по словам Дейгле, профсоюз все еще ждет предложения по зарплате. Похоже, что работа над классификацией должностей, предшествовавшая этим переговорам, затянула процесс.

«Денежный депозит станет доказательством всего остального. Это точно краеугольный камень», – сказал Дейгл.

Если SFPQ получит мандат, которого она добивается от своих членов, то возможная тактика более жесткого давления может быть применена «с самого начала сезона», – сказал Дейгл. «Мы думаем о начале рыбалки в заповедниках. Мы думаем о начале или открытии рыбалки в парках. Мы думаем о туристических курортах и кемпингах», – сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.