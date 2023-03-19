Чтиво выходного дня: Жан Франсуа ван Даль (1764–1840) – французский живописец и литограф

Он сначала изучал архитектуру в антверпенской Академии с 1776, несмотря на свое раннее увлечение живописью. В 1786 Даль обосновался в Париже, как декоратор.

В 1793 он приобрел жилье в Лувре рядом с соотечественниками Пьером — Жозефом Редутом, Пиатом — Жозефом Соважем (1744-1818) и Жераром Ван Спайнденком.

Под влиянием Спайнденка он увлекся цветочной живописью, в которой затем специализировался оставшуюся часть жизни. Даль был плодовитым и успешным художником в количестве своих работ и обеспечении заказов от таких богатых и влиятельных людей, как императрицы Жозефина и Мария-Луиза Бонапарт (1791-1847), а также короли Луи XVIII и Карл X. С 1793 до 1833 Даль регулярно показывался в Парижском Салоне и, после 1807, иногда в Нидерландах.

Ван Даль оставался преданным фламандской традиции цветочной живописи, (Розы и Бабочки, 1802, Лилль). Но он также привнес в свои картины много французского, вдохновленный японской икебаной и декоративной монументальностью. В некоторых из его натюрмортов декоративных фруктов и икебан фон пейзажа делается наброском, сохранились также несколько чистых пейзажей, включая «Дом живописца» (1822, Роттердам). Даже монаршие особы, в числе которых можно назвать королей Луи XVIII и Карла X, а также императриц Жозефину и Марию-Луизу Бонапарт, с удовольствием заказывали и покупали его работы. Холсты Ван Даля не раз выставлялись в Парижском Салоне, а также на выставках в Нидерландах.

Жан Франсуа ван Даль рисовал не только цветочные натюрморты – в его копилке есть также несколько пейзажей, а также картин портретного жанра. Он нарисовал также небольшое количество картин на религиозные и аллегорические темы, одна из наиболее знаменитых – «Могила Юлии» (1804) — может быть прочитана, как размышление о жизни и смерти.Даль также рисовал иногда портреты, обычно других художников (например, Роберт Лефевр, 1804, Антверпен), и литографии (например, портрет Жана – Батиста Мойзесса, 1829).

Несмотря на определенную специфичность направления живописи, выбранного Жаном Франсуа в качестве основного, работы его крайне разнообразны и многогранны. Даже самые, на первый взгляд, обычные натюрморты, на которых изображены цветы или фрукты, получались у художника особенными: Для картин живописца характерна богатая цветовая гамма. На своих холстах он смешивал самые разные краски – от стандартных базовых цветов, до смешения легких оттенков и нанесения едва различимых тонов.

Каждая работа Жан Франсуа ван Даля – небольшой ботанический садик, в котором можно увидеть самые разные цветы. Здесь и королевские пионы, и величественные розы, и милые ромашки, и полевые колокольчики, астры, сирень, тюльпаны. Часто на холсте мирно «сосуществуют» цветы и фрукты – персики, ананасы, пышные гроздья сочного винограда, сливы. Встречаются даже кукурузные початки и гнезда с птичьими яйцами.

Подобно своему американскому коллеге по цеху, Мартину Джонсону Хеду, Ван Даль всегда выделял цветы на общем фоне. Независимо от того, что происходило вокруг, центром мира его картин всегда был букет цветов или корзинка с фруктами. Кстати, на картинах Жана Франсуа часто можно увидеть бабочек (Хед на своих холстах также изображал бабочек или птиц). Нельзя не заострить внимание на том, что все цветы на холстах художника выглядят очень реалистично – живописец поистине вкладывал душу в каждый мазок, в каждое даже самое мимолетное движение кистью.Жан Франсуа ван Даль пытался передать свое восприятие мира через натюрморты, и в этом была его философия.

На счету художника есть также несколько картин на религиозную тематику – некоторые критики расценивают эти работы как своеобразные размышления о жизни. Сегодня посмотреть на оригиналы работ живописца можно во многих французских замках, музеях, а также в музее в Антверпене.Да, для творческой личность, для истинного Мастера кисти, нет преград в достижении своих целей. Жан Франсуа ван Даль показал настоящий талант, сумев передать атмосферу его эпохи на своих холстах, чтобы мы, спустя более 200 лет, смогли окунуться в мир Франции 18 столетия.

Тем не менее, этот фламандский живописец далеко не единственный талантливый художник, на чьих холстах запечатлены цветы. Подписывайтесь на наши обновления, и вы сможете узнать и о других мастерах, посвятивших свою жизнь «цветочному» творчеству! Умер в Париже в 1840 году и был похоронен на кладбище Пер-Лашез рядом со своим наставником Джерард ван Spaendonck. Работа Яна Франса ван сделки представлена в замке Мальмезон; замке Фонтенбло, музей Бойманс-ван-Beuningen, Роттердам; Музея изящных искусств, Лилль и Королевский Музей Voor Schone Kunsten, Антверпен.