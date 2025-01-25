Житель Монреаля, продававший наркотики через «темную паутину», приговорен к 30 годам тюрьмы

37-летний мужчина, продававший в темной паутине поддельные наркотики, такие как ксанакс и фентанил, отсидит 30 лет в американской федеральной тюрьме.

По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), Арден Макканн, который использовал различные сетевые псевдонимы, включая «DRXanax», был одним из крупнейших продавцов наркотиков в темной паутине в период с 2015 по 2020 год.

За 30-летним приговором последует 10 лет освобождения под надзором, а МакКанн должен будет выплатить штраф в размере 1 миллиона долларов.

Макканн заработал более 10 миллионов долларов, распространяя вещества, в том числе поддельный ксанакс, или алпразолам, закупаемый в Китае. Он был арестован Королевской канадской конной полицией 26 февраля 2020 года и экстрадирован в США 9 июня 2022 года.

23 сентября 2023 года он был осужден за сговор по ввозу наркотиков и отмыванию денег, после того как признал себя виновным.

По данным Управления по борьбе с наркотиками, Макканн уже имел судимость за продажу наркотиков в Канаде.

Канадские власти изъяли около двух миллионов поддельных таблеток ксанакса, пять прессов для изготовления таблеток, порошок алпразолама, 3000 таблеток МДМА, более 200 000 долларов наличными, 15 единиц огнестрельного оружия, баллистические жилеты и книги учета наркотиков в ходе расследования деятельности МакКанна в Интернете в 2015 году. В том же году он был арестован в Лавале. Однако, несмотря на арест, Макканн продолжал продавать наркотики в темной паутине – в том числе аналоги фентанила – до тех пор, пока его снова не арестовали в 2020 году.

Темная паутина – это часть интернета, недоступная через обычные поисковые системы, которая может использоваться для незаконной деятельности или анонимного обмена файлами.

«Производство и распространение поддельных таблеток по-прежнему представляет серьезную угрозу для общественной безопасности, особенно когда торговля ими осуществляется анонимно с помощью темных веб-площадок», – заявил прокурор США Ричард С. Моултри-младший в пресс-релизе.

«Наша страна переживает катастрофическую эпидемию передозировок, и угроза от синтетических опиоидов, замаскированных под поддельные рецептурные препараты, чрезвычайно высока. ФБР сделает все необходимое, чтобы привлечь к ответственности преступников, продающих поддельные лекарства», – добавил агент Федерального бюро расследований (ФБР) Шон Берк.

В расследовании, приведшем к аресту МакКанна, участвовали DEA, ФБР, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), расследования национальной безопасности (HSI), Служба почтовой инспекции США, уголовный розыск Службы внутренних доходов и RCMP.

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