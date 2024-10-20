Гуляем по Монреалю: интересные места нашего города

Гуляя по Монреалю, узнаем и рассматриваем интересные места в нашем городе

О появлении пещеры в Сен-Леонар существует множество легенд. Существует мнение, что она могла использоваться как укрытие для оружия или как убежище для местных жителей, однако пока нет убедительных доказательств ни одной из этих теорий. Первое подтвержденное упоминание о пещере датируется 1815 годом. С тех пор ее начали посещать как местные жители, так и ученые из разных регионов. Но лишь с 1988 года пещера была официально признана национальным природным памятником Канады. Длина пещеры составляет тридцать метров, а ширина — восемь метров. Вход в нее ведет в первую комнату, которая имеет прямоугольную форму и площадью не более двух квадратных метров. За этой небольшой комнатой начинается длинная лестница, которая ведет глубже в недра пещеры, но для полного осмотра грота не обязательно спускаться дальше. С лестницы открывается потрясающий вид на всю пещеру.

Больница Отель-Дьё де Монреаль была основана в 1645 году под управлением сестер милосердия во главе с Жанной Манс. Это учреждение стало одним из первых медицинских заведений на территории Северной Америки. 8 октября открылось первое медицинское заведение Монреаля для нуждающихся в уходе. Название больницы можно перевести как «приют Бога». Деревянное здание, построенное в 1656 году, вскоре было заменено каменным, которое на протяжении своего существования подвергалось пожарам трижды. Изначально больница находилась в Старом Монреале, но между 1859 и 1861 годом была перенесена на новое место, где она функционирует и по сей день.

В центре реки Святого Лаврентия, в пределах Монреаля, находится остров Святой Елены. Он был назван в 1622 году в честь супруги Самуэля де Шамплена, к семье которого он относился. В ходе войны 1812 года британское правительство приобрело остров для создания оборонительных сооружений и форта. Позже, новое канадское правительство купило его, и в 1870 году он стал общественным парком. Во время Второй мировой войны здесь были организованы несколько лагерей для военнопленных. На острове расположены различные значимые объекты: Музей Стюарта, парк аттракционов Ля-Ронк и старый американский павильон, который остался с ЭКСПО-67. Каждое лето по выходным здесь проходят разнообразные развлекательные события, например, воскрешая традицию, на произведении Piknic Elektronic Party меломаны могут наслаждаться музыкой в стиле «электро» по воскресеньям.

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