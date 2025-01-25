Канадское правительство может пересмотреть отношения с Amazon после закрытия Квебека

Канадское правительство требует от Amazon «немедленно» пересмотреть свое решение о закрытии всех дистрибьюторских центров в Квебеке, угрожая пересмотреть свои коммерческие отношения с гигантом онлайн-ритейла, если ничего не будет сделано.

Федеральный министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань опубликовал в четверг на сайте X письмо, которое он написал генеральному директору Amazon Энди Джасси.

«Когда Amazon вышла на канадский рынок, она признала ценность исключительных канадских работников», – написал он. Как компания, которая ценит своих работников и стремится быть «лучшим работодателем Земли», я считаю, что вчерашнее заявление не соответствует этим ценностям».

Выражая свое «сильное разочарование», Шампань отметил, что Квебек является важнейшим центром для цепочки поставок компании в Канаде. По словам Шампаня, решение Amazon противоречит его желанию быть «лидером и стратегическим партнером в промышленной экономике Канады».

«Решение, о котором вы объявили вчера, не внушает доверия и ставит под сомнение вашу приверженность Канаде и вашим канадским партнерам», – написал он. Шампань призвал Джасси пересмотреть решение, заявив, что «крупные и внезапные увольнения вызывают беспокойство».

В среду Amazon подтвердила, что в ближайшие два месяца прекратит свою деятельность в Квебеке, вернувшись к сторонней модели доставки посылок, которая действовала до 2020 года.

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