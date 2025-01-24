Канада и США выступают за возможность возвращения России в турниры

Хоккейный аналитик и агент Алексей Дементьев обсудил ситуацию вокруг допуска сборной России на Олимпиаду, которую рассмотрит Совет Международной федерации хоккея 3-4 февраля.

С 2022 года российские команды не участвуют в международных соревнованиях.

— Я никогда не сомневался, что этот момент наступит, — заявляет Дементьев. — Ведущие хоккейные нации, такие как Канада и США, активно поддерживают возможность участия российских сборных во всех турнирах. Даже ИИХФ осознает, что без России и без Канады в финале молодежного чемпионата мира события теряют свою коммерческую ценность. Об этом редко говорят, но это понимают все. Судите сами: как только канадцы выбыли два года подряд, интерес к матчам упал до минимума.

— Существует мнение, что Швеция и Чехия будут против возвращения России. — Они не будут иметь веса, когда речь идет о коммерческом успехе. Население Чехии и Швеции составляет по 10 миллионов, в Финляндии — 5 миллионов, тогда как в России — 140 миллионов, в США — 330 миллионов, а в Канаде — 35 миллионов. Очевидно, что именно там будет больше коммерческих перспектив.

Нельзя игнорировать Россию, как вторую по зрительскому интересу страну.

Кроме того, матчи против российских и белорусских сборных вызывают сильные эмоции. Важно учитывать все нюансы этого процесса.

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