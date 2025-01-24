Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию на закон о светскости в Квебеке

Верховный суд Канады согласился рассмотреть судебную жалобу на закон о светскости, принятый в Квебеке и известный как Билль 21.

Высшая судебная инстанция объявила в четверг утром, что она предоставила разрешение на апелляцию нескольким группам, выступающим против закона, который запрещает государственным служащим, занимающим руководящие должности, включая учителей и полицейских, носить религиозные символы на работе.

Законопроект № 21 был принят в 2019 году правительством Квебека, которое заранее сослалось на статью 33 Канадской хартии прав и свобод, известную как «положение о недействительности», чтобы защитить закон от судебных споров о нарушении основных прав.

С тех пор противники боролись с законом, но суды низшей инстанции в основном поддерживали его.

В апреле 2021 года судья Высшего суда Квебека признал законопроект № 21 в основном законным, но исключил из него англоязычные школьные советы и отменил запрет на ношение закрытых лиц членами законодательного собрания провинции.

В то время судья Марк-Андре Бланшар раскритиковал использование правительством оговорки «вопреки», а также счел, что закон нарушает права мусульманских женщин и «дегуманизирует» тех, кого он касается.

Тем не менее, он счел подход правительства «юридически неоспоримым при нынешнем состоянии закона».

В феврале прошлого года Апелляционный суд Квебека поддержал закон о светскости и отменил исключение для английских школ, что стало победой премьер-министра Квебека Франсуа Лего.

Несколько групп, включая Национальный совет канадских мусульман, Канадскую ассоциацию гражданских свобод и Школьный совет английского Монреаля, попросили разрешения обжаловать это решение в высшем суде страны.

Правительство Квебека долгое время утверждало, что закон является разумным, и министр юстиции провинции заявил, что намерен решительно защищать его против всех вызовов.

Тем временем федеральное либеральное правительство заявило, что выступит в поддержку оспаривания законопроекта № 21 в Верховном суде.

Консерваторы не сообщили о своих намерениях, хотя лидер партии Пьер Пуальевр заявил, что выступает против этого закона.

Прошлым летом судья Верховного суда Махмуд Джамал взял самоотвод от участия в рассмотрении дела по просьбе генерального прокурора Квебека, который ссылался на его прошлые связи с Канадской ассоциацией гражданских свобод.

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