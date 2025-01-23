На сколько поднимется арендная плата в этом году?

Сезон продления аренды обещает быть напряженным, с резким повышением арендной платы из-за инфляции в последние годы.

В этом году повышение арендной платы составит около 5,9% . Свой первый доходный дом я купила в 2001 году и знаю на своем опыте, как важно знать права владельца и арендатора при ежегодном продлении договора аренды.

Советы для арендаторов Мой арендодатель присылает мне уведомление о повышении арендной платы и изменении срока аренды на другой срок при ее продлении. Имею ли я право отказать в повышении, если посчитаю его необоснованным? Совершенно. У вас есть 30 дней, чтобы отказаться от него, иначе аренда будет автоматически продлена. Для этого просто уведомите своего арендодателя в письменной форме в месте, предусмотренном новым текстом, который должен быть добавлен к уведомлению об изменениях. Вам должно быть предложено три варианта: принять; отказать в аренде и возобновить ее; или отказаться и покинуть жилье. Вы также имеете право отказаться от любых изменений, если уведомление отправлено после установленных сроков, т.е. от 3 до 6 месяцев до истечения срока аренды.

Я отказался от повышения арендной платы. Кто должен предпринять шаги для возбуждения дела в Административном жилищном трибунале (TAL)? Это ответственность владельца. У арендодателя будет еще месяц [после вашего отказа], чтобы подать заявление о вынесении решения в Административный жилищный трибунал. Однако, если суд придет к выводу, что увеличение, рассчитанное арендодателем, было адекватным и что арендодатель предоставил вам соответствующие расчеты и документы во время переговоров, суд может потребовать, чтобы вы также заплатили 90 долларов за открытие досье в суде, если ваша арендная плата превышает 600 $.

Советы владельцам Я не знаю, как рассчитать повышение арендной платы. Как это сделать? Существует онлайн-форма расчета, которую предлагает вам Административный жилищный трибунал (TAL). Вы сможете ввести в таблицу свои расходы и рассчитать предполагаемое увеличение. Рекомендуемое повышение арендной платы составляет 5,9% на 2025 год, что является рекордным показателем

Я хочу отправить уведомление об изменении договора аренды своему арендатору. Как мне поступить? Срок отправки уведомления о продлении аренды начинается за 6 месяцев до окончания аренды и заканчивается за 3 месяца до окончания срока аренды. Другими словами, для аренды, которая продлевается 1 июля, период рассылки составляет с 1 января по 31 марта. После этой даты арендатор имеет право отказаться от любых изменений. Важно иметь при себе подтверждение получения уведомления. Уведомление может быть вручено лично с подписью арендатора, с уведомлением о вручении или, в частности, заказным письмом. Отправка уведомления по телефону, текстовому сообщению, обычной почте или электронной почте недействительна. Я слышал, что выбор арендатора при ответе на изменение цены арендной платы должен быть объяснён в полученном документе. Так ли это? Да, уведомление об изменении договора аренды должно содержать новый обязательный текст, начиная с 26 декабря. TAL просит включить три варианта, доступные арендатору, при получении уведомления: соглашаюсь, отказываюсь или переезжаю по окончанию текущего договора. Также должны быть включены права и обязанности каждого лица по отношению к документу. Если вы его не включите… Уведомление об изменении недействительно! Мой арендатор не понимает, почему у него выросла цена арендной платы. Какому совету лучше всего следовать? Я предпочитаю лично вручить уведомление моим жильцам и обсудить это с ними. Это не игра в секретность, потому что у жильца есть мощное оружие: сказать «нет». Таким образом, у владельца есть преимущество в том, чтобы быть прозрачным и объяснить на чем базировались расчеты. Если обе стороны согласны, любое повышение является законным. Для тех, кто интересуется приобретением доходного дома, представляю 16 квартирный дом в Longueuil Hopital Poieere Boucher. Все апартменты с 2 спальнями. Цена 3 675 000$

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