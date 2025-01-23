Трюдо: США будут вынуждены закупать товары из России, если Трамп введет пошлины на Канаду

В случае, если Вашингтон введет 25% пошлины на импорт из Канады, Соединенные Штаты будут искать замену этим товарам, обращаясь к России, Китаю и Венесуэле.

Так прокомментировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо слова президента Дональда Трампа о плане ограничить ввод канадских товаров.

По мнению Трюдо, если Трамп стремится обеспечить «золотой век» для США, ему следует сотрудничать с Канадой.

«Для достижения этого «золотого века» стране потребуется больше стали и алюминия, а также критически важных минералов и надежных источников энергии, которые Канада готова предоставить.

Мы открыты к совместной работе для создания стабильной и процветающей экономики в Северной Америке», – отметил он.

Однако в случае повышения пошлин Вашингтону придется обращаться к другим поставщикам.

«Они могут начать закупать больше ресурсов из России, Китая или Венесуэлы», – добавил Трюдо.

Ранее Трамп объявил о намерении ввести 25% пошлины на товары из Мексики и Канады.

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