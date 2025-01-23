Чтиво сегодняшнего дня: книги, которые могут сделать ваш вечер теплее

Хорошее чтиво зимним вечером, как гарантия правильного времяпрепровождения

В издательстве “Азбука” постоянно выходят в свет интересные книги – разножанровые и разноплановые, смешные и серьезные, веселые и грустные, глубокие и легкие. Сегодня хочется представить вашему вниманию четверку книг, которая, возможно, не оставит вас равнодушными. Попробуйте их прочесть! Они – разные, но очень непростые и интересные.

Редьярд Киплинг “Дом Желаний и другие мистические истории”

«Дом Желаний и иные мистические сюжеты» — это комплексное собрание мистико-фантастических произведений выдающегося классика. В этом сборнике вы встретите богов индийского пантеона, сам Дом Желаний, способный взять на себя чужие невзгоды, а также заклинания и амулеты. Многие рассказы и повести из этой антологии представлены на русском языке впервые, некоторые имеют новые переводы, а другие — видоизмененные редакции.

Арчибальд Кронин “Дама с букетом гвоздик”

На лондонском аукционе Кэтрин Лоример удаётся с превеликим трудом одержать победу над конкурентами и заполучить знаменитую миниатюру Гольбейна, известную как «Дама с букетом гвоздик». Однако, как только картина оказывается в её руках, триумф быстро сменяется чувства тревоги и пустоты: весь этот замысел представляет собой рискованное предприятие, и если оно не увенчается успехом, Кэтрин окажется на грани банкротства. Кроме того, героиня абсолютно одинока, ведь её ближайший человек — племянница, готовящаяся к свадьбе. Картина очаровывает Кэтрин, так как в несчастной модели она видит своего рода родственную душу. Но сможет ли она избежать судьбы, подобной той, что выпала на долю гольбейновской героини? В дополнение к роману «Дама с букетом гвоздик» в сборник включены три повести знаменитого автора: «Ночные бдения», «Зачарованный снег» и «Женщина земли». Все эти произведения публикуются на русском языке впервые.

Элисон Уэйр “Трон и плаха леди Джейн”

Шестнадцатилетняя Джейн не планирует занять трон и стать королевой Великобритании; её мечты заключаются в тихой жизни среди любимых книг. Ей неинтересно, что она является родственницей королевской династии, и она абсолютно убеждена, что Мария Тюдор займёт трон. Однако у родителей Джейн иные виды на будущее их дочери: они решают, что она должна стать королевой любой ценой. Политические перипетии действительно поднимают её к вершинам власти, но всего лишь… на девять дней. После этого Джейн остается надеяться лишь на милость законной правительницы.

Исай Калашников “Разрыв-трава. Не поле перейти”

Исай Калашников, родом из бурятского села, возникшего после церковной реформы XVIII века, когда его населили старообрядцы. Основной темой исторического романа «Разрыв-трава» является жизнь старообрядческого семейского села в первой половине XX века. Аналогичную проблематику поднимает и роман «Не перейти поле», который был издан после смерти автора. Калашников вновь с мастерством привлекает интерес читателей, погружая их в бурное существование своих персонажей. Он демонстрирует, что маленькие аспекты в истории не менее значимы, чем крупные события, а главной единицей всего является человек и его роль в мире.

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