В связи с падением личных продаж SAQ готовится закрыть магазины и изменить часы работы

Часы работы сотен отделений Société des alcools du Québec (SAQ) будут изменены в ближайшие месяцы в рамках изменений, происходящих в корпорации Crown.

SAQ подтверждает, что этой весной будут закрыты два филиала: один в Ривьер-Блюе, недалеко от границы с Нью-Брансуиком, а другой – в центре города Чикутими в регионе Сагеней.

Кроме того, два филиала в Броссаре, на южном побережье Монреаля, станут одним, а в Шербруке, в регионе Эстри, откроется новый магазин.

«В начале каждого года мы пересматриваем местоположение филиалов, срок аренды которых истекает в ближайшие месяцы, чтобы убедиться, что наши магазины находятся в правильном месте, отвечающем запросам покупателей, и при необходимости вносим коррективы», – объясняет Линда Бушар, представитель SAQ.

Часы работы 251 магазина по всей провинции также будут скорректированы «в соответствии с кривой движения».

Бушар объясняет, что некоторые магазины будут открываться раньше или позже, а другие закрываться раньше или позже, «чтобы соответствовать поведению покупателей».

«Эти изменения являются частью разумной практики управления», – отмечает она.

Изменения происходят на фоне того, что SAQ отмечает продолжающееся снижение продаж в магазинах во втором квартале 2024-2025 финансового года.

«В частности, продажи упали на 3,7 миллиона долларов, или на 0,4 процента, по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего финансового года, что отражает снижение объема продаж на 1,3 миллиона литров, или на 2,8 процента», – отмечает SAQ. «Объем продаж в этой сети сохранил тенденцию к снижению, как это было на протяжении последних семи кварталов, что в значительной степени объясняется изменениями в покупательских привычках».

Тем не менее, по данным SAQ, онлайн-продажи выросли на 7,6 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года и достигли 19,9 миллиона долларов.

В целом, чистый доход SAQ составил 337,8 миллиона долларов, что на 1,5 миллиона долларов или 0,4 процента больше, чем в том же квартале прошлого года.

«SAQ активизирует свои усилия, чтобы противостоять постоянно меняющемуся рынку и тенденции к снижению объемов», – отмечается в отчете корпорации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.