Морской контейнер с контрабандой на сумму 12,8 млн долларов конфискован в Монреале

В прошлом месяце из морского контейнера в Монреале было изъято более 12,8 миллионов долларов каннабиса, сообщает в среду Управление пограничных служб Канады (CBSA).

Агентство заявило, что 27 декабря пограничные агенты Монреальской морской и железнодорожной службы обнаружили контейнер, который был заполнен автомобилями и запчастями.

«Во время осмотра сотрудники пограничной службы обнаружили контрабанду, упакованную в задней части контейнера», – говорится в сообщении CBSA. «Она была спрятана в 3113 запечатанных пакетах, помещенных в 59 больших спортивных сумок».

Контрабанда весом около 1 384,5 кг была передана Королевской канадской конной полиции (RCMP).

«Это изъятие – еще один пример усилий CBSA по охране границы и предотвращению вывоза контрабанды за границу», – сказал Эрик Лапьер, региональный генеральный директор Квебека в Агентстве пограничных служб Канады. «Подобные конфискации вносят значительный вклад в обеспечение того, чтобы организованная преступность не получала незаконных доходов».

По данным CBSA, товары направлялись в Нигерию.

Агентство напоминает, что хотя каннабис в Канаде легален, «импорт или экспорт каннабиса в любой форме без разрешения или исключения, разрешенного Министерством здравоохранения Канады, является серьезным уголовным преступлением, за которое полагается арест и судебное преследование».

Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.