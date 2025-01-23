Морской контейнер с контрабандой на сумму 12,8 млн долларов конфискован в Монреале

Агентство заявило, что 27 декабря пограничные агенты Монреальской морской и железнодорожной службы обнаружили контейнер, который был заполнен автомобилями и запчастями.
«Во время осмотра сотрудники пограничной службы обнаружили контрабанду, упакованную в задней части контейнера», – говорится в сообщении CBSA. «Она была спрятана в 3113 запечатанных пакетах, помещенных в 59 больших спортивных сумок».
Контрабанда весом около 1 384,5 кг была передана Королевской канадской конной полиции (RCMP).
«Это изъятие – еще один пример усилий CBSA по охране границы и предотвращению вывоза контрабанды за границу», – сказал Эрик Лапьер, региональный генеральный директор Квебека в Агентстве пограничных служб Канады. «Подобные конфискации вносят значительный вклад в обеспечение того, чтобы организованная преступность не получала незаконных доходов».
По данным CBSA, товары направлялись в Нигерию.
Агентство напоминает, что хотя каннабис в Канаде легален, «импорт или экспорт каннабиса в любой форме без разрешения или исключения, разрешенного Министерством здравоохранения Канады, является серьезным уголовным преступлением, за которое полагается арест и судебное преследование».
Расследование продолжается.
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