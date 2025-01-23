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Новости Трамп грозит ввести новые пошлины на товары из Мексики и Канады

Трамп грозит ввести новые пошлины на товары из Мексики и Канады

Степан Артемьевский Янв 23, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трамп грозит ввести новые пошлины на товары из Мексики и Канады отключены 1 Просмотров

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении увеличить ввозные тарифы на товары из Мексики и Канады, а также ввести новые пошлины на импорт из Китая.

 

“Мы рассматриваем возможность установления 25% тарифов для Мексики и Канады, поскольку они пропускают большое количество людей через границу”, — сообщил Трамп представителям прессы.

Он также отметил: “Для Китая может быть введен 10% тариф, ведь они поставляют фентанил в Мексику и Канаду”.

Предполагается, что новые пошлины могут начнуть действовать с 1 февраля, уточнил американский лидер.

Кроме того, Трамп предупредил о возможности увеличения тарифов на товары из Европы.

“Это не ограничивается только Китаем. Хотя Китай и является провинившейся стороной, Евросоюз также плохо ведет переговоры с нами,” — подчеркнул он.

“Их отношение оставляет желать лучшего; они не покупают наши автомобили и сельскохозяйственную продукцию. У нас дефицит в $350 миллиардов с Европейским Союзом,” — добавил он.

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