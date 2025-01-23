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Новости В Канаде опубликован обзор по инфекциям в арктическом регионе
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В Канаде опубликован обзор по инфекциям в арктическом регионе

Степан Артемьевский Янв 23, 2025 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде опубликован обзор по инфекциям в арктическом регионе отключены 1 Просмотров

В Оттаве 20 января вышло новое руководство по борьбе с инфекциями в канадской Арктике, сообщает журнал Канадской медицинской ассоциации.

 

Эти рекомендации предоставляют медикам исчерпывающий анализ лечения зоонозных инфекций — заболеваний, передающихся от животных к человеку — в этом регионе. Арктика привлекает всё больше внимания в связи с изменением климата, что увеличивает риск распространения инфекций.

Обзор включает советы по диагностике и терапии семи зоонозных инфекций у людей.

Коренные народы продолжают заботиться о своей среде обитания. Их глубокие культурные связи с арктической экосистемой создают особую уязвимость к зоонозным заболеваниям, отмечает доктор Джастин Пеннер, инфекционист из Оттавы.

Канадская Арктика охватывает три биоклиматических пояса — субарктический, низкоарктический и высокоарктический, где проживают инуиты, гвичины и атабаски.

Авторы призывают врачей применять интегрированный подход, учитывающий традиционные знания инуитов, совместно с концепцией One Health, которая направлена на гармонизацию здоровья людей, животных и экосистем. Факторы риска инфекций включают традиционную диету и охоту, что также способствует распространению заболеваний от животных. Изменения климата влияют на экосистему, вызывая изменения миграций животных и влияние на паразитов. Таяние вечной мерзлоты усложняет традиционные методы хранения пищи, а повышение температур способствует распространению насекомых-переносчиков, что увеличивает риск новых инфекций в уязвимых сообществах.

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