Гуляем по Монреалю: рассматриваем достопримечательности и находим интересные места города

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Монреальский католический госпиталь был построен в 1645 году монахами-иезуитами под руководством Жанны Манс. Это была одна из первых больниц в Северной Америке. 8 октября первое медицинское учреждение Монреаля открыло свои двери. Название больницы переводится как «Божий приют». Первое деревянное здание было заменено каменным в 1656 году, за это время произошло три пожара. Изначально больница располагалась в Старом Монреале, но в 1859-1861 годах была перенесена в другое место.

Остров Святой Елены, расположенный посреди реки Святого Лаврентия в пределах Монреаля, был назван в 1622 году в честь жены Самуэля де Шамплена. Спустя некоторое время остров приобрело зарождающееся канадское правительство, которое в 1870 году превратило его в общественный парк. Во время Второй мировой войны здесь было создано несколько лагерей для военнопленных. На острове есть несколько важных достопримечательностей, в том числе музей Стюарта, парк развлечений LaRocque и бывший павильон США на выставке Expo 67. Например, любители музыки могут насладиться электронной музыкой на электронной вечеринке Picnic по воскресеньям.

Особняк Равенскрэгг – это особняк на Золотой квадратной миле в Монреале, Квебек, построенный в 1860-1863 годах для сэра Хью Аллана. В 1864 году его сын, сэр Монтагу Аллан, передал его в дар Королевскому госпиталю Виктории для использования в качестве медицинского учреждения. В то время роскошные интерьеры особняка подверглись полному вандализму. Сейчас здание известно как Мемориальный колледж Аллена и является частью Университета Макгилла. На момент постройки здание состояло из пяти этажей. В нем было 72 комнаты, включая подвал и чердак. Интерьер был оформлен в викторианском стиле. Использовались яркие цвета, в том числе зеленое шелковое покрытие на стенах столовой. Украшением служили фрески и картины, изображающие мифы и сцены из повседневной жизни, которые были позолочены. На первом этаже находятся четыре спальни хозяев, две туалетные комнаты, две ванные, гостиная, гардеробная и детская столовая. На первом этаже расположены восемь детских спален и большая ванная комната. На чердаке оборудована смотровая площадка. Дом Равенскрага был оснащен газовым освещением и самыми передовыми для того времени сантехническими и отопительными технологиями.

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