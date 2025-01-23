Гигант онлайн-ритейла Amazon прекращает свою деятельность в Квебеке, подтвердил представитель компании.

Компания заявила, что в течение следующих двух месяцев она прекратит свою деятельность в семи операционных центрах, одном центре выполнения заказов, двух сортировочных центрах, трех пунктах доставки и одном пункте доставки AMXL (сверхбольших товаров), который расположен в одном здании с сортировочным центром.

Барбара Аграйт, представитель Amazon, отрицает, что решение было принято после объединения в профсоюз 200 сотрудников прошлой весной на складе DXT4 компании Amazon в Лавале.

Всего в Квебеке будет затронуто 1700 штатных сотрудников и 250 временных сезонных работников.

«[Сезонным работникам] будет выплачиваться компенсация до последнего дня действия их контрактов», – сказала она.

Агрейт добавила, что после закрытия предприятий пострадавшие сотрудники получат пакеты, включающие 14 недель зарплаты, а также переходные пособия, «например, ресурсы для трудоустройства».

Amazon заявляет, что планирует вернуться к модели сторонних поставщиков, «поддерживаемых небольшими местными предприятиями».

«Это то, что мы уже сделали в Квебеке, и мы ввели это в действие до 2020 года», – сказал Аграйт. «Мы считаем, что это позволит нам обеспечить такой же отличный бизнес для наших клиентов».

Министр занятости Квебека Катери Шампань Журден, отвечая на вопрос о закрытии, сказала в среду, что узнала об этом из СМИ.

«Это решение Amazon, это решение о реорганизации», – сказала она. «Мы будем помогать работникам, именно этим мы занимаемся в министерстве занятости – помогаем работникам найти другую работу».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.