С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма (Handwriting Day), который учреждён с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека.

Всемирный день Нутеллы, День сахарного печенья, Всемирные дни конфет и мороженого, Международные дни пиццы, десерта… Праздники на любой гастрономический вкус и предпочтение. 23 января – в ту же копилку. В этот день отмечается Всемирный день пирога.

Первая постановка оперы «Евгений Онегин» состоялась еще в марте 1879 года в Малом театре, однако тогда она не была по достоинству оценена зрителями. И лишь после исполнения 23 января 1881 года в Большом театре, популярность оперы стала стремительно расти.

Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Первыми людьми, кто высадился на землю шестой части света, называют членов норвежской экспедиции. Это произошло 23 января 1895 года.

Рекорд глубинного погружения в батискафе «Триест» поставили 23 января 1960 года ученый Жак Пикар и специалист-подводник Дон Уолш, спустившиеся на дно Марианской впадины. Они достигли «нижайшей» точки Мирового океана, так называемой «Бездны Челленджера».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.