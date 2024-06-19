У 83-летней женщины обманом выманили тысячи долларов. Теперь она хочет предупредить других

Жительница Монреаля предупреждает других после того, у ее 83-летней матери обманом выманили тысячи долларов. Все началось с простого телефонного звонка.

“Мы все в шоке. Мы не спали. Это очень травмировало”, – сказала женщина по имени Сьюзан. Мошенничество произошло неделю назад всего за несколько часов и повергло Сьюзан в недоумение.

“Это произошло около 8 часов вечера. Моей матери позвонили по телефону и сказали, что они из отдела по борьбе с мошенничеством Scotiabank, и сообщили ей, что с ее картами произошли какие-то мошеннические действия или ситуация со взломом”, – сказала она.

Сьюзан сказала, что они завоевали доверие ее матери, потому что знали ее банковскую информацию. “У них были номера всех карточек. Они знали все о ее счетах”, – сказала она.

А дальше началось самое ужасное. “Транзакции начались в течение 15 минут после того, как был совершен звонок. Это были заправочные станции. Это были онлайн-транзакции в магазинах. Это были супермаркеты”. Сьюзан сказала, что они подали заявление в полицию.

Полиция Монреаля сообщает, что им известно об этой стратегии мошенничества, которая существует уже много лет.т

“Они были очень правдоподобными, очень убедительными, они это сделали”, – сказала Сьюзан, говоря о том, как легко мошенники обвели вокруг пальца ее мать. Мы ничего не знаем. У нас даже нет номера дела в отделе по борьбе с мошенничеством. Нам не предоставляют никакой информации. Мы просто остаемся в подвешенном состоянии, – сказала она.

В заявлении Scotiabank говорится, что он не будет “комментировать вопросы отдельных клиентов по соображениям конфиденциальности. Мы серьезно относимся к случаям мошенничества и рекомендуем клиентам с осторожностью относиться к любым нежелательным звонкам, текстовым сообщениям или электронным письмам, которые они получают, особенно если они запрашивают личную информацию”.

Scotiabank также размещает на своем веб-сайте информацию о различных видах мошенничества. Но наблюдательная группа под названием Democracy Watch заявила, что не всегда легко получить компенсацию из банка. “Банки будут сопротивляться этому. У них есть власть. У них есть деньги. У них есть адвокаты, и они могут затягивать дело, расстраивать многих людей и заставлять их отказываться от иска, и именно это они пытаются делать в большинстве случаев”, – сказал Дафф Коначер из Democracy Watch.

Сьюзан сказала, что она выступает открыто, потому что хочет, чтобы другие были в курсе и не испытывали такого же кошмара. “Представьте, сколько еще людей они преследуют, особенно пожилых, – сказала она.

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