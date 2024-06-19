Канадцы платят значительно больше за авиабилеты, так как цены летом на них подскакивают

В новом отчете говорится, что путешественники платят значительно больше за полеты в пределах Канады в разгар туристического сезона по сравнению с прошлым годом, поскольку ограниченные возможности и конкуренция перевешивают снижение спроса на авиабилеты.

Согласно данным туристической группы Flight Centre, цены на внутренние рейсы с июля по сентябрь в среднем на 14 процентов выше, чем 12 месяцев назад.

“Мы наблюдаем явный рост расходов по всем направлениям”, – сказал Крис Лайнс, управляющий директор австралийского туристического агентства, работающего в Канаде.

По его словам, поскольку сдерживаемый спрос на туристические поездки, возникший после пандемии COVID-19, начал снижаться, ожидалось небольшое снижение цен. Однако увеличение количества посадочных мест и снижение конкуренции привели к росту тарифов, что особенно заметно на рейсах малой протяженности.

По данным Flight Centre, стоимость перелета из Калгари в Ванкувер в одну сторону в среднем выросла на 27% до 580 долларов. На маршрутах Монреаль – Торонто цены выросли на 36% до 781 доллара. Билеты на рейс Эдмонтон – Ванкувер подорожали на 82% до 737 долларов.

“Количество посадочных мест либо осталось прежним, либо сократилось. Поэтому, когда у вас избыток (спроса) и нехватка мест, вы всегда будете наблюдать рост цен”, – сказал Лайнс.

Несколько канадских авиакомпаний столкнулись с задержками поставок самолетов, вызванными производственными проблемами на авиастроительном предприятии Boeing Co., что ограничило их возможности по увеличению парка воздушных судов. Генеральный директор WestJet заявил в прошлом месяце, что авиакомпания ищет самолеты, которые могли бы компенсировать отложенные поставки Boeing после того, как в январе у самолета Boeing 737 Max, выполнявшего рейсы авиакомпании Alaska Airlines, лопнула дверная заглушка, из-за чего регулирующие органы США приостановили расширение производства.

Transat A.T. Inc. и Air Canada входят в число авиакомпаний, столкнувшихся с временными последствиями отзыва турбовентиляторных реактивных двигателей Pratt & Whitney для проверки и ремонта, поскольку многие самолеты не используются, а в некоторых случаях для компенсации требуется аренда самолетов, что еще больше увеличивает накладные расходы.

Между тем, последние 13 месяцев привели к еще большей консолидации отрасли, поскольку дисконтные авиаперевозчики Lynx Air и Swoop исчезли с небес, а WestJet купила Sunwing Airlines — события, которые в прошлом месяце вызвали интерес к исследованию Бюро по конкуренции. По данным бюро, только на WestJet и Sunwing в прошлом году приходилось 72% пассажиропотока из Западной Канады.

“Просто сейчас не так много свободных мест, как было год назад, что интуитивно должно иметь смысл, учитывая тот факт, что некоторые авиакомпании покинули рынок”, – сказала Хелейн Беккер, авиационный аналитик TD Cowen.

Лайнс добавил, что “когда Lynx выходит из бизнеса или происходит консолидация с WestJet и Sunwing, это неизбежно приводит к увеличению затрат”.

Авиакомпания Porter Airlines запускает по два самолета в месяц в рамках плана быстрого расширения, направленного на усиление конкуренции на рынке. Но, по словам Майка Арно, представителя авиационной аналитической компании Cirium, несмотря на дополнительные поставки, новые авиалайнеры, скорее всего, не повлияли на снижение цен.

Деловые поездки также начали восстанавливаться после длительной задержки после пандемии, хотя это только увеличивает стоимость билетов.

“Если вы путешествуете бизнес-классом, то они по-прежнему довольно дорогие”, – сказал Лайнс.

Общий рост внутренних цен продолжает рост по сравнению с прошлым годом, который, согласно данным Cirium, начался в октябре.

По состоянию на март (последний месяц, за который были доступны данные Cirium) тарифы основных авиакомпаний уже выросли почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они также почти на четверть превысили уровень 2019 года.

Однако пассажиры могут найти утешение в том факте, что многие рейсы в Соединенные Штаты и Европу сейчас более доступны по цене, чем в последние годы, поскольку местные и зарубежные перевозчики расширяют свои услуги за рубежом.

“Другая сторона медали заключается в том, что все больше международных авиакомпаний увеличивают пассажиропоток”, – сказал Беккер, приведя в качестве примера Lufthansa.

В период с ноября прошлого года по октябрь этого года Porter планировала добавить в свою сеть как минимум девять направлений в США.

Несмотря на то, что в этом году объем авиапарка Flair Airlines остается на прежнем уровне, ранее в этом месяце компания Transat заявила, что увеличит пропускную способность на 11%. Однако этот шаг не соответствовал предыдущим прогнозам на уровне 13%, что, в свою очередь, привело к отказу от более амбициозных планов расширения. Эта новость появилась на фоне неутешительных показателей пассажиропотока и вялого спроса со стороны туристов.

Air Canada планирует увеличить пропускную способность на шесть-восемь процентов в этом году. Но крупнейший канадский авиаперевозчик по-прежнему ожидает, что до 2025 года, спустя пять лет после того, как COVID-19 впервые нанес удар по туристической индустрии, пропускная способность по-прежнему будет ниже, чем в 2019 году.

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