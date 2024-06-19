Продавцы снова недовольны: канадцам не нравится переход на электромобили

Дилеры Jaguar Land Rover (JLR) в Канаде готовятся к коллективному иску по поводу планов компании радикально изменить свой бренд.

Новая стратегия Jaguar включает в себя сокращение сегмента ультра-люкс до полностью электрических моделей и сокращение объемов продаж.

В то время как Land Rover кажется уверенным в себе, Jaguar потихоньку изобретает себя заново.

Отложив разработку электромобиля для замены XJ в 2021 году, бренд решил выйти из сегмента автомобилей премиум-класса, возглавляемого Германией, с более высокой прибылью и низкие объемы продаж, как у Aston Martin и Bentley.

Однако меньшее количество автомобилей означает меньшее количество трейдеров, и новая стратегия компании по переходу на электромобили вызывает недовольство среди канадских партнеров.

Согласно промышленным источникам, Jaguar планирует сократить свои продажи с 8000 единиц до 700 автомобилей в год.

Компания также планирует перейти на онлайн-модель продаж.

Трейдеры пытаются решить проблему с канадским подразделением JLR, но готовы подать в суд, если решение не будет найдено в ближайшие недели.

Когда Automotive News попросили прокомментировать планы JLR в Канаде и количество трейдеров, компания отказалась комментировать вопросы розничной торговли, но подтвердила свою приверженность розничной торговле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.