Пребывание российских судов в Гаване не являлось “непосредственной угрозой” для Канады или канадцев, по словам министра обороны Канады Билла Блэра. Он заявил, что направление канадского военного корабля в этот регион было предложено военными.

Объяснения были даны после того, как в социальных сетях появились фотографии, на которых канадский корабль стоял у берега рядом с российскими судами. Блэр отметил, что корабль был отправлен в Гавану по рекомендации Королевского ВМФ и объединенного оперативного командования Канады.

Посещение патрульного корабля “Маргарет Брук” было связано с 80-летием установления дипломатических отношений между Канадой и Кубой. Согласно министру, целью миссии корабля было продемонстрировать боеспособность вооруженных сил Канады.

Одновременно с канадским кораблем в Гаване была группа из четырех российских судов, включая атомную подводную лодку “Казань”. Российские корабли посетили Гавану неофициально и были радушно встречены как властями Кубы, так и местными жителями.

Местные жители имели возможность посетить российские корабли во время их пребывания в Гаване. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

В отличие от российской группы, появление американской подводной лодки вызвало недовольство со стороны кубинских властей.

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