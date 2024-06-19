Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадского министра обороны принудили оправдываться за визит корабля на Кубу
Live Journal

Канадского министра обороны принудили оправдываться за визит корабля на Кубу

Степан Артемьевский Июн 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадского министра обороны принудили оправдываться за визит корабля на Кубу отключены 31 Просмотров

Пребывание российских судов в Гаване не являлось “непосредственной угрозой” для Канады или канадцев, по словам министра обороны Канады Билла Блэра. Он заявил, что направление канадского военного корабля в этот регион было предложено военными.

 

Объяснения были даны после того, как в социальных сетях появились фотографии, на которых канадский корабль стоял у берега рядом с российскими судами. Блэр отметил, что корабль был отправлен в Гавану по рекомендации Королевского ВМФ и объединенного оперативного командования Канады.

Посещение патрульного корабля “Маргарет Брук” было связано с 80-летием установления дипломатических отношений между Канадой и Кубой. Согласно министру, целью миссии корабля было продемонстрировать боеспособность вооруженных сил Канады.

Одновременно с канадским кораблем в Гаване была группа из четырех российских судов, включая атомную подводную лодку “Казань”. Российские корабли посетили Гавану неофициально и были радушно встречены как властями Кубы, так и местными жителями.

Местные жители имели возможность посетить российские корабли во время их пребывания в Гаване. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

В отличие от российской группы, появление американской подводной лодки вызвало недовольство со стороны кубинских властей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*