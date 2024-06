Жители подают коллективные иски против монреальских приютов для бездомных

Юрист из Монреаля добивается разрешения на подачу двух коллективных исков в отношении двух монреальских приютов для бездомных. Судебные иски поданы от имени людей, живущих рядом с приютами, которые говорят, что им приходится сталкиваться с последствиями такого соседства, включая злоупотребление наркотиками, кризисы психического здоровья и проституцию.

Старая больница Отель-Дье на улице Сент-Урбен с 2021 года служит приютом для бездомных, равно как и приют на Парк-авеню в районе Милтон-Парк.

Адвокат Жерад Самет добивается разрешения подать два коллективных иска от имени людей, живущих рядом с каждым из этих приютов. Документы были поданы в Верховный суд Квебека, и в качестве ответчиков названы не только приюты — в списке также указаны город Монреаль и провинция Квебек.

Самет утверждает, что все они несут коллективную ответственность за решение того, что он называет проблемой общественного здравоохранения, потому что, по его словам, люди, живущие рядом. страдают от проявлений наркомании, проблем с психическим здоровьем насельников приютов, и их поведение оказывает влияние на жителей близлежащих домов..

Он говорит, что есть часть бездомного населения, которую он называет небольшим меньшинством, создающим серьезные проблемы.

“Они днем и ночью угрожают прохожим, в том числе детям и женщинам, ведут себя агрессивно”, – заявил он, добавив, что в общественных парках на глазах у других людей совершаются акты непристойного поведения.

Приют в здании бывшей больницы Отель-Дье находится в совместном ведении миссии Old Brewery и миссии Welcome Hall. Президент и исполнительный директор Old Brewery Mission Джеймс Хьюз заявил, что не будет конкретно комментировать судебные иски, но, по его словам, очевидно, что жилищный кризис создает проблемы с таким соседством.

Он говорит, что люди попадают в безвыходные ситуации из-за неподвластных им обстоятельств, и они заслуживают достойного отношения к себе.

“Что касается бездомности в Монреале, то она развивается в неверном направлении. За последние четыре или пять лет число бездомных увеличилось с 3000 до 5000 человек. Это минимальное количество людей, которые останутся без крова сегодня вечером, из которых 20 процентов — то есть до 1000 человек — будут жить на улице, то есть в состоянии абсолютной заброшенности в парках, в палаточных городках, в метро, в отделениях неотложной помощи”, – сказал Хьюз в интервью.

“Неудивительно, что это явление вызывает столкновения, конфликты и напряженность такого уровня, какого мы никогда раньше не видели”.

