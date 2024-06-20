Врач из Монреаля, обвиняемый в сексуальном насилии над молодой женщиной, утверждает обратное

Врач из Монреаля, обвиняемый в сексуальном насилии над молодой женщиной в 2020 году, опроверг эти обвинения сегодня в суде, заявив, что сексуальная встреча произошла по обоюдному согласию. 46-летний Стефан Пробст, бывший заведующий отделением в Еврейской больнице общего профиля и доцент Университета Макгилла, обвиняется вместе с соучастницей, 30-летней Венди Деверой, в сексуальном насилии, имевшем место в его квартире 28 августа 2020 года.

В четверг заявительница, чья личность защищена запретом на публикацию, показала, что она отправилась в пентхаус Пробста после того, как встретилась с Деверой в приложении для знакомств. Она показала, что в то время ее интересовали сексуальные эксперименты с женщинами, но у нее был парень, и она ясно дала понять, что не заинтересована в сексе с другим мужчиной. Она утверждает, что подверглась наркотическому опьянению и сексуальному насилию.

Давая показания в свою защиту, Пробст сказал, что он и Девера, которые сейчас состоят в моногамных отношениях, в то время были “сексуальными друзьями” и около 40 раз занимались сексом втроем с разными женщинами. По его словам, Девера знакомилась с “молодыми женщинами” в приложениях для знакомств и приводила их в квартиру Пробста. Пробст признал, что в начале вечера ему было известно, что заявительница не была заинтересована в сексе втроем, что у нее был парень и что ее интересовал только секс с Деверой, но он сказал, что надеялся, что она передумает в течение ночи.

Пробст показал, что и Девера, и заявитель употребили около 30 миллиграммов наркотика МДМА и что он приготовил его для них, смешав порошкообразное вещество с водой. Он настаивал на том, что заявитель согласился принимать наркотик. Около полуночи, по словам Пробста, все трое залезли в его горячую ванну, и именно в это время, по его словам, он совершил свой единственный сексуальный акт в отношении заявительницы. В четверг заявительница дала показания о том, что этот шаг вызвал у нее дискомфорт, но Пробст заявил, что не заметил никаких изменений в ее поведении.

Показания расходились после принятия горячей ванны, когда он опроверг утверждение заявительницы о том, что она занималась сексом с Деверой в спальне, когда Пробст вошел и начал к ней приставать. Пробст утверждает, что все трое вошли в спальню обнаженными. Пробст показал, что на этот раз заявительница казалась восприимчивой и не сказала “нет. Он показал, что, без сомнения, она согласилась. Пробст считал, что вечер прошел хорошо, и дал показания, что, по его мнению, они еще увидятся с заявительницей. По его словам, она, похоже, хорошо провела время.

В ходе перекрестного допроса прокуроры предположили, что Пробст и Девера с самого начала планировали заняться сексом втроем с заявительницей, что Пробст отрицал.”Это не входило в их планы”, – сказал он. “Целью не было заняться сексом. Целью было приятно провести вечер. Одной из возможностей был секс втроем.” Прокуратура также допросила Пробста о том, откуда он узнал, что заявитель дал согласие. Пробст признал, что эти слова не были произнесены, но утверждал, что заявитель осознавал, что происходит, смотрел на него и, казалось, был согласен с тем, что он делал.

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