Борясь с редким заболеванием, Селин Дион делится тем, что придает ей сил

Канадская поп-суперзвезда Селин Дион говорит, что жизнь с редким заболеванием – это борьба, хотя она не чувствует себя одинокой. В интервью, данном в понедельник на премьере документального фильма Prime Video “Я есть: Селин Дион” в Нью-Йорке, корреспондент Etalk Лейни Луи спросила Дион, что дает ей силы не сдаваться, и как она справляется с синдромом скованного человека.

“Во мне живет мать”, – сказала она, казалось, вот-вот расплачется. У звезды трое сыновей: Рене-Шарль Анжелил, 23 года, и 13-летние близнецы Нельсон и Эдди, от ее покойного мужа Рене Анжелила. Анжелиль умерла от рака в 2016 году. “Это была тяжелая битва, но я была не одна, со мной была моя семья, мои дети, замечательные врачи и все поклонники”.

56-летняя певица, родившаяся недалеко от Монреаля, в городе Шарлемань, публично поделилась своим диагнозом в декабре 2022 года. После этого она отменила все свои гастроли. По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, прогрессирующее заболевание поражает головной и спинной мозг. Помимо других симптомов, оно может вызывать болезненные спазмы и ригидность мышц.

Дион сказала, что из-за этого состояния она не может “петь так, как привыкла”, но документальный фильм, в котором рассказывается о ее борьбе с неврологическим расстройством, помог немного снять тяжесть с ее плеч. Он будет транслироваться по всему миру на Prime Video 25 июня.

“Это принесло мне огромное облегчение”, – сказала она Etalk в понедельник. Дион выразила благодарность своему неврологу, доктору Аманде Пике, во время выступления перед показом документального фильма. “В поисках путей лечения моего состояния доктор Пике добилась очень, очень важного для меня результата: она заменила мой страх надеждой”, – сказала Дион ликующей толпе на мероприятии в понедельник.

Дион также поблагодарила своих поклонников за то, что они были частью ее сражения. “Этот фильм – любовное письмо каждому из вас, и я надеюсь увидеть вас всех снова очень скоро”, – сказала она в своей речи. Ее поклонники сделали для поддержки певицы больше, чем мог бы надеяться любой артист, добавила она в интервью Etalk.

Вернувшись в центр внимания, Дион поклялась вернуться, и была полна решимости снова выступить перед своими поклонниками. Как сообщает Канадская пресса, в интервью, опубликованном в майском номере журнала Vogue France, она сказала, что “очень усердно работает”, чтобы вернуться на сцену, но не знает, когда это произойдет. Дион рассказала, что занимается спортом, физиотерапией и вокальной терапией пять дней в неделю.

“Я решила работать со всем своим телом и душой, с головы до ног, с командой медиков”, – рассказала она журналу. “Я хочу быть лучшей, какой только могу быть”.

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