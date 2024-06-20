Не оставляйте детей одних в автомобилях или бассейнах во время сильной жары в Монреале

В связи с сильной жарой, охватившей на этой неделе весь город, Монреальская детская больница (MCH) напоминает родителям и опекунам, что оставлять ребенка в машине недопустимо.

“Каждое лето в отделении неотложной помощи MCH проходит лечение более 4000 детей и подростков с различными травмами, большинство из которых можно предотвратить”, – говорится в сообщении больницы.

В Монреальской детской больнице отмечают, что в ближайшие три дня показатели влажности воздуха, как ожидается, превысят 40 градусов, поэтому автомобили быстро нагреваются, а оставленные открытыми окна практически не влияют на температуру.

“В 35-градусный день температура воздуха в небольшом автомобиле, который ранее был оснащен кондиционером, превысила 50 ° C в течение 20 минут, а за 40 минут поднялась до 65,5 ° C”, – сообщили в больнице, ссылаясь на исследование, финансируемое канадской General Motors.

Младенцы и дети в возрасте до четырех лет относятся к числу тех, кто подвергается наибольшему риску заболеваний, связанных с высокой температурой, добавляют в больнице.

“При нахождении в нагретом автомобиле температура тела маленького ребенка может повышаться в три-пять раз быстрее, чем у взрослого”, – отмечает Министерство здравоохранения.

Высокая температура тела может привести к серьезным травмам или смерти.

Агентство сообщает, что жара и влажность начнут спадать к пятнице.

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