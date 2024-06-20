Тело третьего ребенка из числа коренных народов будет эксгумировано в Квебеке

Тело девочки из племени кри, которая посещала школу-интернат в Квебеке и умерла в 1966 году, будет эксгумировано по просьбе ее родителей, чтобы ее останки могли быть захоронены в ее общине.

Просьба о вскрытии является третьей с тех пор, как в 2021 году в Квебеке был принят закон, призванный помочь семьям коренных народов узнать больше о смертях и исчезновениях их детей в провинциальных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания.

Ее тело будет эксгумировано почти через 60 лет после того, как она умерла в больнице Квебека и была похоронена на кладбище рядом со школой-интернатом без ведома ее родителей, которые узнали о ее смерти только несколько месяцев спустя.

Группа Awacak, помогающая семьям коренных народов узнать о судьбе их детей в системе здравоохранения Квебека, говорит, что семья хочет, чтобы ее останки были похоронены вместе с родственниками.

В прошлом году останки двух детей из племени инну были эксгумированы на кладбище в Квебеке, чтобы помочь семьям, которые лишились своих детей, захоронить их на выбранном ими кладбище. Эксгумированные дети были похоронены в 1970 году.

Представитель Awacak Франсуаза Рупертхаус (Françoise Ruperthouse) говорит, что был проведен анализ ДНК одного из эксгумированных.

По ее словам, завершенный анализ подтвердил, что мальчик на самом деле был ребенком одной из семей, которая сейчас сумеет его похоронить.

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