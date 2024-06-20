Пожилых людей доставят в торговые центры из-за планового отключения электроэнергии

Дому престарелых на Западном острове Монреаля придется перевозить большинство своих жителей в близлежащие торговые центры в разгар изнуряющей жары, после того как компания Hydro-Quebec отказалась отложить запланированное отключение электроэнергии в этом районе.

В среду с 7 часов утра будет отключено электричество в резиденции Le Wellesley в Пуэнт-Клэр и более чем 1000 других местах жительства по соседству, чтобы бригады электриков могли заменить близлежащий трансформатор. В здании есть генератор, но он не поддерживает работу кондиционера.

Генеральный менеджер Вула Коллиас попросила корпорацию Crown отложить отключение из-за беспокойства о пожилых людях, проживающих там, но Hydro-Quebec ответила отказом, поскольку это “крупная и масштабная” работа, в которой задействовано слишком много команд, и отмена будет иметь “значительные финансовые последствия для них”.

Агентство по охране окружающей среды и изменению климата Канады предупредило о высокой температуре в Монреале и прилегающих районах на несколько дней на этой неделе. По прогнозам на среду, температура достигнет 34 градусов по Цельсию, но из-за высокой влажности воздуха будет ощущаться как 44 градуса.

“Нам немного тяжело осознавать, что завтра здесь будет очень жарко. Мы сделаем все, что в наших силах, и… пока мы остаемся бдительными, продолжаем наблюдать, я надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не произойдет”, – сказал Коллиас в интервью.

По ее словам, пожилых людей, которые смогут покинуть свои комнаты, посадят в автобусы-шаттлы, которые доставят в торговый центр Fairview, Wal-Mart и другие помещения с кондиционерами. Однако некоторые жители маломобильны, и персоналу придется поддерживать прохладу в их комнатах.

“Мы можем давать им жидкости, но как можно охлаждать человека в течение восьми часов? Так что это насбеспокоит”, – сказал Коллиас.

Компания Hydro-Quebec заявляет, что работы в районе пересечения бульваров Сен-Жан и Хаймус важны и включают замену изоляторов, разъединителей и других компонентов сети. Выполнение этих работ сейчас позволит избежать длительных отключений, особенно в период сильной жары, когда спрос на электроэнергию высок, заявила представитель компании Габриэль Леблан.

Первоначально планировалось, что работы будут проходить с 9 утра до 15:00, но Леблан сказал, что они решили начать работы раньше — в 7 утра — и добавить больше бригад, чтобы они могли закончить около 13:00.

“Работа, которую необходимо выполнить в Пуэнт-Клэр, требует одновременной работы разных бригад на большом участке земли, поэтому ее действительно трудно координировать и откладывать”, – сказал Леблан. “Эта работа имеет решающее значение для обеспечения оптимального качества обслуживания в Пуэнт-Клэр”.

Министерство здравоохранения Монреаля призывает жителей принять дополнительные меры предосторожности на этой неделе во время высоких температур и проведать своих близких и соседей, особенно тех, кто живет один.

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